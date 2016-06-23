David Cameron'a 'seçmene Türkiye'yle ilgili yalan söyleme' suçlaması

Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı İlnur Çevik'in İngiliz Başbakan David Cameron'la ilgili açıklamaları ardından, 'AB'den Ayrıl' kampanyasının Cameron'ı seçmene yalan söylemekle suçladığını yazdı.

'Başbakan Türkiye'nin başvurusuyla ilgili yalan söylemekle suçlandı' başlıklı haberde, Cameron'ın referandum kampanyası boyunca Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili savunduğu 'yakın zamanda üyeliği mümkün değil' söylemi hatırlatıldı.

Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı İlnur Çevik'in Çarşamba günü BBC'ye yaptığı açıklama ardından, 'AB'den Ayrıl' kampanyasının Cameron'ın bu söylemine tepkisinin arttığını aktardı.

Haberde özetle şu ifadeler yer aldı:

"David Cameron, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bir danışmanının, İngiltere'nin, AB üyeliğinde Türkiye'nin baş destekçisi olduğunu söylemesi ardından, Türkiye'nin üyelik girişimiyle ilgili yalan söylemekle suçlandı.

"Cameron, İngiltere'nin Türkiye'nin üyelik girişimine verdiği resmi desteğe rağmen, tekrar tekrar Türkiye'nin 3000 yılına kadar AB'ye giremeyeceğini söylemişti.

"Dün, LBC Radio'ya şunu söyledi: 'Mevcut ilerleme hızıyla Türkiye'nin üye olması için yeterliğe ulaşması yaklaşık 3000 yılını bulur'.

"Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üst düzey danışmanlarından İlnur Çevik, BBC'nin Newsnight programındaki söyleşisinde, 'İngiltere'nin AB üyeliklerinin arkasındaki itici güç olduğunu söyledi.

"Çevik, 'Cameron'ın Avrupa Birliği üyeliği arayışımızda baş destekçimiz olduğunu düşünmüştük. Gerçekten, gerçekten çok şaşırdık. Türkler, AB üyelik sürecimizde İngilizlerin itici güç olduğunu ve bizi sonuna kadar götüreceklerini düşünüyordu. Cameron'un sözlerinden gerçekten kandırıldığımızı hissettik. 'Zaten hiçbir zaman Birliğe giremeyecekler, biz yalnızca destekleyeceğiz dedik' demesi, bu tip bir tavır Türkleri derinden üzüyor' dedi."

Ian Duncan Smith'ten açıklama

Times, bu sözlerin 'AB'den Ayrıl' kampanyası tarafından Cameron'ın Türkiye'yle ilgili açıklamalarında seçmenleri yanlış yönlendirdiğinin kanıtı olarak değerlendirildiğini yazdı.

Gazete, kampanyanın önemli isimlerinden, eski kabine üyesi Ian Duncan Smith'in Çevik'in açıklamaları üzerine Cameron'ı, özetle şu ifadelerle eleştirdiğini aktardı:

"'David Cameron tekrar tekrar, hükümet politikasına rağmen Türkiye'nin AB'ye girmeyeceğini iddia etti. Şimdi Türk hükümeti onun, Türkiye'nin AB üyeliği girişiminde 'baş destekçisi olduğunu' teyit etti. Korkarım ki bundan, Cameron'ın AB ile gizlice dolap çevirmesi ve İngiliz halkına yalan söylemesi dışında bir sonuç çıkartamazsınız."