T24 LogoT24 Logo
Dünya

David Cameron: Obama'dan özür dilemek zorunda değilim

İngiliz parlamentosunda Suriye’ye yönelik operasyon teklifinin reddedilmesiyle David Cameron, kararın ardından 'ABD Başkanı Barack Obama'ya sorumlu olmadığını' ifade etti

30 Ağustos 2013 17:32

İngiltere Başbakanı David Cameron, Suriye’ye yönelik askeri operasyon öngören karar taslağının dün parlamentoda reddedilmesinin ardından, "ABD Başkanı Barack Obama’dan özür dilemek zorunda olmadığın" söyledi. ABD ve Fransa, İngiltere’nin geri adım atmasına rağmen operasyon seçeneğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

İngiliz parlamentosunda Suriye’ye yönelik operasyon teklifinin reddedilmesiyle büyük bir darbe alan Başbakan David Cameron, kararın ardından ‘ABD Başkanı Barack Obama’ya sorumlu olmadığını’ ifade etti.

Cameron, ‘parlamentoda operasyon kararının çıkmamasından memnun olmadığını’ belirtti ve “Obama’nın halkının isteklerini ve dinlemesi gerektiğini anlayacağını ümit ediyorum” dedi.

Cameron açıklamasında, “Bence Amerikan kamuoyu, Amerikan halkı ve Başkan Obama bu kararı anlayacak” dedi.

İngiltere Başbakanı, “Kararın alınmasının ardından Obama ile görüşmedim ancak birkaç gün içinde konuşmayı planlıyorum. Burada özür dilenmesi gereken bir durum olduğuna inanmıyorum” dedi.

İngiltere parlamentosunda dün yapılan oylamada, Suriye'ye yönelik askeri operasyon teklifi 220 evet oyuna karşılık 332 oyla reddedilmişti.

ABD ve Fransa, kararın ardından Suriye'ye karşı operasyon planlarının değişmediğini açıklamıştı.

 

ETİKETLER

david cameronobamaözürsuriyeingiltereabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24