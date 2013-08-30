David Cameron: Obama'dan özür dilemek zorunda değilim

İngiltere Başbakanı David Cameron, Suriye’ye yönelik askeri operasyon öngören karar taslağının dün parlamentoda reddedilmesinin ardından, "ABD Başkanı Barack Obama’dan özür dilemek zorunda olmadığın" söyledi. ABD ve Fransa, İngiltere’nin geri adım atmasına rağmen operasyon seçeneğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

İngiliz parlamentosunda Suriye’ye yönelik operasyon teklifinin reddedilmesiyle büyük bir darbe alan Başbakan David Cameron, kararın ardından ‘ABD Başkanı Barack Obama’ya sorumlu olmadığını’ ifade etti.

Cameron, ‘parlamentoda operasyon kararının çıkmamasından memnun olmadığını’ belirtti ve “Obama’nın halkının isteklerini ve dinlemesi gerektiğini anlayacağını ümit ediyorum” dedi.

Cameron açıklamasında, “Bence Amerikan kamuoyu, Amerikan halkı ve Başkan Obama bu kararı anlayacak” dedi.

İngiltere Başbakanı, “Kararın alınmasının ardından Obama ile görüşmedim ancak birkaç gün içinde konuşmayı planlıyorum. Burada özür dilenmesi gereken bir durum olduğuna inanmıyorum” dedi.

İngiltere parlamentosunda dün yapılan oylamada, Suriye'ye yönelik askeri operasyon teklifi 220 evet oyuna karşılık 332 oyla reddedilmişti.

ABD ve Fransa, kararın ardından Suriye'ye karşı operasyon planlarının değişmediğini açıklamıştı.