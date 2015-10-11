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Dünya

David Cameron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalması için gereken şartları açıkladı

Şartlardan biri, Avrupa'nın çok dövizli birlik olduğunun ve Euro'nun ortak para birimi olmadığının açıklanması

11 Ekim 2015 21:38

İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkesinin Avrupa Birliği'nde (AB) kalması için Brüksel'in yönergelerini reddetme ve mevcut kanunları iptal etme hakkının verilmesi, süper devlet oluşturma girişimlerinin dışında tutulmak ve Avrupa'nın çok dövizli bir birlik olduğunun açıklanması gibi şartları olduğunu açıkladı.

The Telegraph'ın haberine göre, İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkesinin AB'nin bir parçası olarak kalması için 4 madde sundu. Cameron'un öne sürdüğü şartlardan birincisi, İngiltere Avrupa'da süper devlet oluşturma girişimlerinin dışında tutulması.

İngiltere'nin şartlarndan ikincisi ise Avrupa'nın çok dövizli birlik olduğu ve Euro'nun ortak para birimi olmadığının açıklanması. The Telegraph, bu maddenin İngiliz para biriminin güçlendirilmesi için gerektiğini belirtti. Üçüncü maddeye göre de İngiltere, Brüksel'in yönergelerini reddetme ve mevcut kanunları iptal etme hakkına sahip olmalı.

 

Euro Bölgesi'nde yer almayan ülkeler korunmalı

 

Cameron, ayrıca AB'in kendisi için yeni bir yapı talep etti. Londra'nın görüşüne göre, Euro Bölgesi'nde yer almayan 9 AB ülkesinin diğer 19 ülkenin baskısına karşı korunması için blokun yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bunun yanında İngiltere'ye özel garantilerin sunulması gerektiği belirtildi.

Daha önce The Times gazetesi, İngiliz hükümetindeki bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ndeki akıbetine ilişkin referandumun 2017'de yapılabileceğini ileri sürmüştü. Kaynak, AB temel anlaşmasının gözden geçirilmesi konusunda Londra ile Brüksel arasında yapılan müzakerelerin çıkmaza girdini söylemişti.

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