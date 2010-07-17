-DAVİD CAMERON BP'Yİ SAVUNACAK LONDRA (A.A) - 17.07.2010 - İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'a yapacağı ziyarette, Meksika Körfezindeki çevre felaketi nedeniyle zor durumda olan İngiliz petrol şirketi BP'yi savunacağını yazdı. Gazetenin manşetten verdiği haberde, Cameron'ın BP'nin İngiltere'de çok sayıda hissedarı olduğunu ve İngiliz ekonomisi için şirketin "istikrarlı ve güçlü bir geleceğe ihtiyacı bulunduğunu" söylemesinin beklendiği belirtildi. ABD Kongresinde BP'ye, Nisan ayında İngiliz petrol şirketine ait platformda meydana gelen patlamayla başlayan petrol akışının ardından ağır eleştiriler yöneltilmişti. FT, Londra borsası dahil birçok borsada hisseleri düşen BP'nin amacının, son denediği ve büyük ölçüde başarılı olduğu kapak yöntemiyle saygınlığını geri kazanmak olduğunu kaydetti. Gazete, Cameron'ın Washington temaslarında BP'nin ülkesi için önemini anlatmasının beklendiğini yazdı. Amerikalı yetkililer ve politikacılar, yaklaşık 3 aydır denize boşalan petrol ve neden olduğu çevre felaketi nedeniyle BP'ye öfkelerini sıklıkla ifade ediyor. ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin güney eyaletlerinde deniz kıyısını tehdit eden sızıntıyı ülke tarihinin en büyük çevre felaketi olarak nitelemişti. Denenen son kapak yöntemiyle ise BP, kuyudan suya şu anda herhangi bir sızıntının olmadığını bildiriyor. Felaketin şimdiye kadar BP'ye maliyeti 3,5 milyar doları bulurken, şirket tazminat taleplerine 165 milyon dolarlık ödeme yaptı. BP'nin işlettiği platformda 20 Nisanda meydana gelen ve 11 kişinin ölümüne yol açan patlamadan iki gün sonra başlayan ve körfezde çevre felaketine neden olan petrol akışıyla günde yaklaşık 100 bin varil ham petrol suya karışmaya başlamıştı.