David Beckham yeni bir futbol kulübü kuruyor

İngiliz milli takımının eski kaptanı David Beckham, Amerikan Futbol Ligi MLS'te (Major League Soccer) mücadele edecek büyük bir futbol takımı kuracağını açıkladı. Takım, 2001'den yana Florida kentinde kurulan ilk takım olacak.

BBC Türkçe’nin haberine göre, geçen Mayıs ayında emekliye ayrılan 38 yaşındaki Beckham, yeni bir futbol kulübü yaratacağını ve kulüp için dünya standartlarında bir stadyumun kurulacağını söyledi. Bu yeni takım MLS'deki 22. takım olacak.

Beckham 2007 ve 2012 arasında Amerikan futbol takımı LA Galaxy'de oynamıştı. Takımın MLS'e ne zaman katılacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Beckham'ın bu planının, 2007'de LA Galaxy takımına katıldığında müzakere ettiği mali paketin parçası olduğu düşünülüyor.

Beckham Manchester United, Real Madrid, AC Milan ve Paris St-Germain'de orta saha oyuncusu olarak forma giydikten sonra geçen Mayıs ayında emekliye ayrılmıştı.

'Muhteşem oyuncular getireceğiz'

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Beckham, "Dünya çapında olacak bir takım getirmeyi planlıyoruz. Sıfırdan başlayarak bir takım yaratmak istiyorum. Kariyerim boyunca her zaman başarılı olmak için çok çalışmalısın dedim. Bu takımı çok başarılı yapmak adına bu şehir için çok çalışacağım. Bu, heyecan verici bir zaman" diye konuştu. Takıma muhteşem oyuncular getireceğini de söyleyen Beckham'ın uzun süredir ABD'de bir takım sahibi olmak istediği biliniyordu.

Basın toplantısında Beckam'ın yanında bulunan MLS müdürü Don Garber, ligin, kulüp için dünya standartlarında bir stadyum kurulması için Miami'de yetkili makamlarla birlikte çalışacağını söyledi.

MLS bünyesinde halihazırda 19 takım bulunuyor. Ancak ligden 2013'te yapılan açıklamada 2015'te lige iki takımın da katılacağı belirtilmişti. Bu takımlar Mancester City'nin de ortaklarından olduğu Orlando City SC ve New York City. Miami'deki son MLS takımı dört sezonun ardından kapanmıştı.