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Dünya

David Beckham trafik kazası geçirdi

David Beckham, 15 yaşındaki büyük oğlu Brooklyn'i futbol antrenmanından aldığı sırada kaza geçirdi

30 Kasım 2014 13:26

Aktif futbol kariyerini noktalayan David Beckham ile oğlu Brooklyn'in bulunduğu araç, İngiltere'nin başkenti Londra'da trafik kazasına karıştı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, 39 yaşındaki David Beckham ve 15 yaşındaki büyük oğlu Brooklyn, Hertfordshire bölgesinde dün öğle saatlerinde gerçekleşen kazadan yara almadan kurtuldu.

Haberde, Beckham’ın Arsenal’ın altyapı takımında oynayan oğlunu antrenman sonrası tesislerden almasının ardından kazanın meydana geldiği ve hafif yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy ve PSG takımlarının formasını giyen Beckham’ın Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper isimlerinde dört çocuğu bulunuyor.

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