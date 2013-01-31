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Spor

David Beckham, Paris Saint Germain'de

İngiliz futbolcu David Beckham, Fransa'nın Paris Saint Germain kulübüyle anlaştı

31 Ocak 2013 16:13

Paris Saint Germain, geçtiğimiz aylarda ABD'deki futbol hayatına nokta koyan dünyaca ünlü İngiliz futbolcu David Beckham ile anlaştı.

37 yaşındaki yıldız oyuncunun saat 17:00'de yapılacak basın toplantısı ile yeni kulübüne katılması bekleniyor.


Arsenal ile antremana çıkıyordu


Beckham, geçtiğimiz günlerde Arsenal ile antrenmana çıkmıştı. İngiliz futbolcunun, kendisini arayıp form tutmak istediğini belirten Arsene Wenger, “Uzun süredir antrenmansız. Olay sadece form tutmaktı. Sözleşme veya başka bir şey konusunda spekülasyona gerek yok” şeklinde açıklamalar yapmıştı.

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