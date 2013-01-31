David Beckham, Paris Saint Germain'de

Paris Saint Germain, geçtiğimiz aylarda ABD'deki futbol hayatına nokta koyan dünyaca ünlü İngiliz futbolcu David Beckham ile anlaştı.

37 yaşındaki yıldız oyuncunun saat 17:00'de yapılacak basın toplantısı ile yeni kulübüne katılması bekleniyor.



Arsenal ile antremana çıkıyordu



Beckham, geçtiğimiz günlerde Arsenal ile antrenmana çıkmıştı. İngiliz futbolcunun, kendisini arayıp form tutmak istediğini belirten Arsene Wenger, “Uzun süredir antrenmansız. Olay sadece form tutmaktı. Sözleşme veya başka bir şey konusunda spekülasyona gerek yok” şeklinde açıklamalar yapmıştı.