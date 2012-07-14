David Beckham olimpiyatlara katılabilecek mi?

Ünlü futbolcu David Beckham, İngiliz Olimpiyat takımına giremediği için üzgün. 37 yaşındaki yıldız oyuncu, üzüntüsünü gazetecilerle paylaştı. Olimpiyat oyunlarının başvuru aşamasında hayli aktif olan Beckham'ın, Olimpiyatlar'a bir şekilde katılımının sağlanması için formül aranıyor.

37 yaşındaki Beckham, olimpiyatlara katılarak ''tarihe geçmek'' istediğini söylemişti. Ancak, yaşı buna izin vermedi. 23 yaşın üzerinde sadece 3 oyuncunun olmasına izin verilen olimpiyat futbol milli takımına alınmadı.

Olimpiyatlardaki İngiliz milli takımında, Beckham'ın yerine Manchester City'li Micah Richards, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Ryan Giggs ve Liverpool'lu Craig Bellamy olacak.

Beckham, Londra'nın olimpiyat başvurusu sırasında en aktif isimlerden biriydi. Olimpiyat ateşi Atina'dan alınırken İngiliz Olimpiyat Komitesi Başkanı Prenses Anne'in yanındaydı. Şimdi başka bir şekilde olimpiyatların parçası olabileceği konuşuluyor, ama henüz net bir bilgi yok.

Yıldız futbolcu, 27 Temmuz'daki olimpiyat açılışında stadyumdaki büyük ateşi yakacağı iddialarını yalanladı, "O ateşi madalyalı bir sporcunun yakması yakışık alır" diye