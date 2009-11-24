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Spor

David Beckham, astım hastasıymış

24 Kasım 2009 22:00

ABD'nin Los Angeles Galaxy takımında forma giyen İngiliz futbolcu David Beckham, çocukluğundan bu yana astım hastasıymış.

Simon Oliveira, Beckham'ın, Real Salt Lake'e 5-4 galibiyetle biten maçta, astım tedavisinde kullanılan nefes açıcı sprey kullanırken fotoğraflanması üzerine, The Daily Mail gazetesine bir açıklama yaptı.

34 yaşındaki futbolcunun, çocukluğundan bu yana astım hastası olduğunu belirten Oliveira, ''Ancak görüldüğü gibi bu hastalığı, David'in performansını etkilemiyor'' dedi.

Oliveira, David'in, hastalığının kamuoyunca bilinmesini istemediğini belirtirken, astım hastaları arasından da başarılı sporcuların çıkabileceğine dikkati çekti.

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