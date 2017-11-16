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Spor

David Alaba: "Galatasaray taraftarı olarak yetiştim"

İSTANBUL,(DHA) - GALATASARAY Odeabank, EuroCup B Grubu'nda deplasmanda Bayern Münih'e 86-78 mağlup olurken mücadelenin ardından Bayern Münih Futbol Takımı oyuncularından olan David Alaba, açıklamalar yaptı

16 Kasım 2017 13:31

İSTANBUL,(DHA) - GALATASARAY Odeabank, EuroCup B Grubu\'nda deplasmanda Bayern Münih\'e 86-78 mağlup olurken mücadelenin ardından Bayern Münih Futbol Takımı oyuncularından olan David Alaba, açıklamalar yaptı.
Öncelikle galibiyeti hak eden tarafın Bayern Münih olduğu söyleyen Alaba, \"Sonuna kadar gerçekten çok çekişmeli, çok heyecanlı bir maçtı. Bayern Münih maçı son periyotta kendi lehine çevirdi ve haklı bir galibiyet aldı. Buraya sürekli gelmeye çalışıyorum. Görüldüğü gibi de çok kaliteli bir takım var ve bu da sahaya yansıyor\" ifadelerini kullandı.
Zaman zaman kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımları yapan ve Galatasaray taraftarı olduğunu açıklayan başarılı sol bek, \"Ben Viyana\'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi ve ben de Galatasaray\'ı tutuyorum\" şeklinde konuştu. 
 

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