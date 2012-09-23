Davet 'herkese açık' kaldı, Facebook 'savaşı' çıktı

Hollanda’da Merthe isimli bir genç kız akrabaları için Facebook’ta etkinlik açtı. Etkinliği 'herkese açık' unutunca partiye binlerce kişi gitti. 30 kişi yaralandı, 34 kişi gözaltına alındı.

Hollanda’nın küçük bir kasabası olan Haren’da oturan Merthe adındaki bir kızın yakın akrabalarını davet etmek için internete koyduğu ‘Sweet-Sixteenfeestje’ eğlence duyurusunun yanlışlıkla 'herkese açık' kalması, olayların çıkmasına neden oldu. Çıkan olaylarda 30 kişi yaralandı, 34 kişi gözaltına alındı.

Merthe, Facebook’ta oluşturduğu etkinlik davetinin 'sadece kendi yakınlarına verdiği özel bir eğlence olduğunu' belirtmeyince partiye 30 binden fazla kişi katılacağını bildirdi ve binlercesi de eğlenceye katılmak üzere Haren’a gitti.

Ancak partiye gidince umduğunu bulamayan binlerce genç, hayal kırıklığının acısını önüne gelen her şeye saldırarak çıkarmaya başladı.

Kasaba merkezinden başlayıp arka sokaklara kadar taşan gösterilerde cam çerçeve yere indirilirken bisikletler kırıldı, arabalar ters çevrilip yakıldı.

Önüne gelen her şeyi kırıp döken gençler, çevredeki Albert Heijn mağazasını da yağmaladı.

Haren polisinin olaylara müdahale etmekte yetersiz kalması üzerine çevre illerden gelen toplam 500 polis kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Çıkan çatışmada 30 kişi yaralanarak hastanelere kaldırılırken 34 kişide gözaltına alındı.

Sabahın erken saatlerinde gün ağarmasıyla birlikte olaylı gecenin ardından zarar tespiti yapmak üzere toplanan yetkililer ve dükkan sahipleri gördüklerine inanamadı. Hollanda Sigorta Şirketleri Birliği, olayların ardından en az 1 milyon Euro'luk maddi hasar meydana geldiğini belirtti. Zararın, olay çıkaranlardan tahsil edileceği açıklandı.