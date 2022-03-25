'Davet ettik, Bay Kemal gelmedi' diyen Erdoğan'a CHP'li Özgür Ceylan'dan tepki: Alışmış yaverlerinin karşısında hizalanmasına

Erdoğan, Tokat Havalimanı açılışında, "Muhalefet konuşuyor. Muhalefete davet yaptık. 'Siz de gelin, beraber açalım' dedik. Bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi. 'Ya gelin de bu heyecanı birlikte yaşayalım' dedik ama gelmediler. Biz milletimizle beraber açtık. Bu millet bunlara layık." ifadelerini kullandı.

CHP'li Özgür Ceylan da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sultan; 'Muhalefet konuşuyor. Muhalefeti davet ettik, gelin dedik. Bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi' demiş. Alışmış yaverlerinin karşısında hizalanmasına. Bir atasözümüzü hatırlatmak isterim, Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme" dedi.

Ceylan, şunları söyledi:

"Katılmamamızdan neden bu kadar rahatsız bu da ayrı bir soru tabi"

"1915 Çanakkale Köprüsü açılış daveti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Muharrem Erkek'in danışmanına KGM'nin unvanını bilmediğimiz bir memuru tarafından WhatsApp üzerinden gönderilmiş, tarafıma ise davet dahi yapılmamıştır. Katılmamamızdan neden bu kadar rahatsız bu da ayrı bir soru tabi.

Biz 1,5 yıl ek garanti yani milletin sırtına yük vurdunuz diyoruz kızıyorlar. Sen günlük 675 bin Euro artı KDV ödüyorsun yükleniciye. Neden fazladan 1,5 yıl daha katlanıyoruz bu maliyete sorusu rahatsız ediyor."