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'Davet ettik, Bay Kemal gelmedi' diyen Erdoğan'a CHP'li Özgür Ceylan'dan tepki: Alışmış yaverlerinin karşısında hizalanmasına

"Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme"

25 Mart 2022 21:43

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat Havalimanı açılışında "Davet yaptık, Bay Kemal gelmedi" kullandığı ifadelere CHP'den tepki gecikmedi. CHP'li vekil Özgür Ceylan, "Alışmış yaverlerinin karşısında hizalanmasına. Bir atasözümüzü hatırlatmak isterim, çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme" ifadelerini kullandı.

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