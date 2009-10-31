'Davayı kazanmak için yargıçlarla yattım'

İngiltere’de bir hukuk firmasında avukat olan Lizzie Wiseman, meslektaşı Hint asıllı Aisha Bijlani tarafından kendisine açılan 33 milyon poundluk “ırk ayrımcılığı” davasından kurtulabilmek için yargıçlarla birlikte olduğunu söyledi.



Wisemann gibi kişilerin kendisine Hint asıllı olduğu için dava vermediklerini iddia ederek kurumu mahkemeye şikayet etmiş, Wiseman’ı da yargıçlarla birlikte olmakla suçlamıştı. 4 çocuk annesi Lizzie Wiseman ise Yüksek Mahkeme Hakimi Justin Fenwick, ve yardımcı yargıç Roger Stewart ile kararlarını etkilemek için yattığını kabul etti.