CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, 400 bin öğretmen adayının atama beklediği bir dönemde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık gibi önlisans bölümlerinden mezun olanların sınıf öğretmenliğine atanmasını, “Davar gütmesi gerekenler maalesef öğrenci yetiştiriyor” sözleriyle değerlendirdi.

Van’ın Çaldıran ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan ücretli öğretmen görevlendirmelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tarla bitkileri, lojistik, büro yönetimi, bilgisayar programcılığı, mobilyacılık gibi önlisans bölümlerinden mezun olanların sınıf öğretmeni ve okulöncesi öğretmeni olarak görevlendirildiği ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, ücretli öğretmen atamalarındaki bu skandalı meclis gündemine taşıdı.

Türkiye’de 80 bin civarında öğretmen açığı olduğuna, 400 bin öğretmenin atama beklediğine işaret eden Çamak, “İktidara muhalif öğretmenler atılıp yerlerine düşük ücretli öğretmenler dolduruluyor” dedi.

Van’ın Çaldıran ilçesi örneğinde gördüğü üzere, okulöncesi ve sınıf öğretmenliği için görevlendirilen ücretli öğretmenlerin eğitimle ilgili bölümlerden mezun olmadığına dikkat çeken Çamak, “Ücretli öğretmenlerin bazıları tarla bitkileri, büyük ve küçükbaş hayvancılık, mobilya ve dekorasyon gibi ilgisiz iki yıllık önlisans bölümlerinden seçiliyor. Millî Eğitim Bakanı’nın tabiriyle, elmastan değerli mevcut eğitim sistemimiz sayesinde şu anda davar gütmesi, odun yontması veya sebze yetiştirmesi gerekenler maalesef öğrenci yetiştiriyor. AKP iktidarı bunu daimi kılmak için Türkiye’nin geleceğini göz göre göre cehalete kurban ediyor” diye konuştu.