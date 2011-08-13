-DAVANIN 17 KASIM'A ERTELENDİ İSTANBUL (A.A) - 13.08.2011 - ''Devrimci Karargah Örgütü'' davasının bir sonraki duruşması 17 Kasım'da yapılacak. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, verilen aranın ardından, taleplere ilişkin alınan ara kararlar açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hanefi Avcı, Fatih Aydın, Cemal Bozkurt, Ulaş Erdoğan, Özgür Dinçer, Osman Baha Okar, Semih Aydın, Hakan Soytemiz, Tuncay Yılmaz, Necdet Kılıç, İbrahim Turgut ve Necdet Öztürk'ün, üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular bulunması, bu suçların CMK'nın 100/3. maddesinde sayılan katalog suçlardan olması, yine bu suçlar için ceza yasasında belirtilen cezanın üst sınırı göz önüne alındığında CMK'nın 109. maddesi kapsamında koruma tedbirlerinin uygulanmasının yeterli olmayacağı anlaşıldığından, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık Şenay Avcı'nın raporlu olması dikkate alınarak, üzerine atılı suçun ceza miktarı itibariyle talimatla savunması alınamayacağından, adına yeniden duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye çıkarılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli tanıklar Abdülkadir Kutlu, Cengiz Ayhan Okyay, Muharrem Karagül, Kemal Altunsoy, Veli Buğdaycı, Ramazan Alpay, Şener Karadağ ve İlker Yıldırım için Eskişehir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılarak iddianame ve ifade suretlerinin eklenmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, bazı sanık avukatlarının yetkisizlik ve görevsizlik taleplerinin, CMK'nın 6. ve devam maddeleriyle 252. maddesi gereğince, iddianamedeki anlatım ve sanıklar hakkında düzenlenen sevk maddeleri dikkate alındığında, mahkemenin yetkili ve görevli olduğu anlaşıldığından reddine karar verdi. Sanık Ecevit Piroğlu'nun avukatı Ali Koç'un talebi doğrultusunda Okmeydanı Devlet Hastanesine müzekkere yazılarak sanığın 1-17 Mayıs 2009 tarihleri arasında hastanede yatıp yatmadığının, yatmışsa buna dair belgelerin tasdikli suretlerinin istenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıklardan Semih Aydın ve Tuncay Yılmaz'ın avukatı İbrahim Ergün'ün sanıklarla ilgili dosyada bulunan telefon görüşmelerinin ses kayıtlı verilmesi talebini, dosya kapsamını göz önüne alarak reddetti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Kasım'a erteledi.