-DAVALI GENARALLERİ ŞURA EMEKLİ EDEBİLİR ANKARA (A.A) - 05.07.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) terfi sırasına giren ve haklarında dava süreci devam eden generallerin pasif görev atanabileceklerini belirterek, YAŞ kararları yargıya kapalı olduğu için, Şura'nın istemesi halinde bu generallerin resen emekli de edilebileceklerini belirtti. ABD Büyükelçiliği Rezidansı'nda verilen ABD'nin Bağımsızlık Günü resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gönül, YAŞ'a ilişkin hükümetin tavrını henüz konuşmadıklarını bu sebeple de tavrın ne olacağını bilmediğini söyledi. İktidarları döneminde YAŞ kararları ile ilgili bir prensip uygulandığını ve bu prensibi halkın tasvip ettiğini söyleyen Gönül, Şura ile ilgili teknik çalışmanın Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapıldığını, kendisinin tekrar bakan atanıp atanmayacağı belli olmadığı için de konuya ilgi göstermediğini söyledi. Bu kadar çok generalin tutuklu bulunmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çalışmalarını zaafa uğratabileceği yönündeki görüşlerin hatırlatılması üzerine de Gönül, görüş bildirirken hep kanunun öngördüğü sınırlarda kaldığını, bu sebeple bu konuda bir görüş bildirmesinin doğru olmayacağını kaydetti. YAŞ'da terfi sırasına giren ve haklarında dava süreci devam eden generallerin durumuna ilişkin soru üzerine Gönül, TSK Personel Kanunu'nun 65. maddesini hatırlatarak, bu durumdaki personelin terfilerinin ve kademe ilerlemelerinin yapılamayacağına dikkati çekti. Gönül, bu personelin pasif görevlere atanabileceğine işaret ederek, "YAŞ kararları yargıya kapalı, Şura isterse resen emekli de edilebilirler" dedi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay'ın görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki soru üzerine de Gönül, kuvvet komutanlarının görev süresinin bir yıl uzatılabilmesi imkanı olduğuna dikkati çekerek, "Genelkurmay Başkanı gibi o imkan olmasaydı, kim ne teklif ediyorsa etsin bir şey olmazdı. Yani bu imkan var ama henüz netleşmiş değil" dedi. Kendisinin Milli Savunma Bakanı olarak devam etmesi ihtimali konusundaki soru üzerine de Gönül, kendisinin bunu bilmediğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı imzalamadan Sayın Başbakan herhangi bir beyanda bulunmaz, bu saygısızlık olur" yanıtını verdi. Milli Savunma Bakanlığında bakan yardımcısının sivil mi asker mi olacağı yönündeki soru üzerine de Gönül, bu konuda beyanda bulunamayacağını, önce bakanın belli olması gerektiğini söyledi.