Davaları kendi odasında gören hâkim, avukatlara oturmayı yasakladı!

Adana’da görev yaptığı sırada, ‘yasadışı dinleme’ iddialarına ilişkin operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 polis hakkındaki tutuklama kararının ardından, sosyal medyadaki siyasi içerikli paylaşımları nedeniyle tartışma konusu olan Hâkim İbrahim Sağır, yeni görev yeri olan Gaziantep’te de bir ‘koltuk’ skandalına imza attı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, duruşma salonu yetersizliği nedeniyle davaları kendi odasında gören Hâkim Sağır, duruşma sırasında boş koltuğu oturan genç bir avukatı, “Burası benim odam” diyerek, ayağa kaldırdı. Avukata, “Bir şikâyetiniz varsa gidin ağalara, babalara şikayet edin” dediği iddia edilen Hâkim Sağır, kimse oturmasın diye üç koltuğun yüzünü duvara döndürdü. Avukatın şikâyeti üzerine baro yöneticisi olan iki avukat, koltukları yeniden çevirip oturdu. İki taraf da birbiri hakkında tutanak tutarken, Hâkim Sağır boş koltukları koridora çıkarttırdı. Hâkim Sağır’ın koltukları, kapısının önündeki koridorda tutuldu.

‘Koltukları çevirin evladım!’

Avukat Fatih Çeliktürk, geçen 16 Ekim’de Gaziantep 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davası için adliyeye geldi. Duruşma salonunun yetersizliği nedeniyle davanın, Hâkim İbrahim Sağır’ın odasında görüleceğini öğrenince odaya girdi. Hazırlanan tutanağa göre; içeriye girince hâkim ve savcının oturduğu koltukların çaprazındaki boş koltuğa yerleşti. Hâkim Sağır, avukata dönerek, “Ayağa kalkın!” dedi. Avukat Çeliktürk de ayağa kalkarak, “Buyurun hâkim bey” dedi. Hâkim Sağır, zabıt kâtibi ve mübaşire, “Koltukları ters çevirin, evladım” diye talimat verdi. İki görevli de üç boş koltuğu, yüzleri duvara dönecek şekilde ters çevirdi. Hâkim Sağır, avukata “Burası duruşma salonu değil, benim odam. Burada oturmanıza müsaade etmiyorum. Savunmanızı duruşma bitene kadar ayakta yapacaksınız” dedi. Avukat Çeliktürk de, “Duruşmanın yapıldığı her yer duruşma salonudur. Duruşma salonlarında avukatların oturma yerleri olması gerekir. Burası da bir duruşma salonudur ve bize oturma yeri bulunmak zorundadır. Biz oturarak da savunmamızı yapabiliriz ancak nezaketen ayağa kalkarak yapıyoruz” dedi. Buna karşılık Hâkim Sağır, “Bir şikâyetiniz varsa gidin ağlara babalar şikâyet edin” dedi. Daha sonra duruşmaya geçildi ve Avukat Çeliktürk, duruşma bitene kadar ayakta durdu.

Koltukları koridora çıkardı

Çeliktürk, duruşma bitiminde Baro Başkanı Ali Elibol’u arayarak, hâkimi şikâyet etti. Bunun üzerine de baro adına avukatlar Muharrem Ercan ve Bülent Duran, adliyeye gelerek, hâkimin odasına girdi. İçeriye girdiklerinde, bir başka davanın görüldüğünü fark eden iki avukat, yüzü duvara çevrilmiş üç koltuğu ters döndürüp oturarak, yargılamayı izledi. Duruşma bitiminde Hâkim Sağır, “Bir duruşmanız mı var?” diye sordu. Avukat Duran da meslektaşının şikâyetinden söz ederek, avukatların ayakta durmak zorunda olmadıklarını, kendilerine “Otur, kalk” diye emir verilemeyeceğini vurguladı. Hâkim Sağır da “Meslektaşınız benden izin almadan oturdu. Burada duruşma yapılsa da burası özel odamdır. İzin almadan kimse oturamaz” dedi. Bunun üzerine Avukat Ercan, odadan çıkarılan meslektaşını içeriye davet etmek istedi. Hâkim Sağır ise “Buraya herkesi çağıramazsınız, burası benim odam” dedi. Ercan ise tutanak tutacaklarını belirterek, avukatı çağırdı.

Hem Hâkim Sağır hem üç avukat iki ayrı tutanak tuttu. Tutanağın ardından Hâkim Sağır, savcı ve zabıt katibinin oturduğu koltuklar dışındakilere odadan çıkartarak, kapısının önüne koydurdu. Sonra da avukatlara, “Odayı boşaltın ya da duruşmayı ayakta seyredin” dedi. Avukatlar da duruşmayı bir süre ayakta izledikten sonra odadan çıktı.

Hâkim Sağır kendi tuttuğu tutanakta, Çeliktürk’ün izin almadan odadaki koltuklara oturduğunu ifade ederek, “Avukat bey ayağa kalkın ve duruşmayı ayakta takip edin” dediğini kabul etti. Tutanakta, koltukların ters çevrilmiş olduğunu da belirten Hâkim Sağır, “Maalesef duruşma solonu olmadığı için aslen hâkim odası olarak kullanıldığını” belirterek, “Sayın avukatın da herhangi bir izin istemeden koltuğa oturması nedeniyle mahkeme başkanı olarak duruşmayı ayakta takip etmesi ve hâkimden izin almadan oturulmaması gerektiği izah edilmiştir” dedi.

Erdoğan için 'seni seviyoruz' mesajı

Hâkim İbrahim Sağır önceki görev yeri olan Adana’da, yasadışı dinleme iddialarına ilişkin, ikisi emniyet müdürü olmak üzere altı polisi tutuklamıştı. Daha sonra Sağır’ın, Facebook hesabında, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan için, “Seni seviyoruz. Allah seni korusun ve muzaffer eylesin. Bizim için… Amin” diye yazdığı ortaya çıkmış, Sağır’ın sosyal medyadaki bu paylaşımları tartışma yaratmıştı.