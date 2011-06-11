-DAVALA'DAN POLAT'A YANIT İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Ümit Davala, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın kendisine yönelik açıklamalarına karşı yasal haklarını kullanacağını bildirdi. Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın Akşam Gazetesi'ne verdiği röportajda, 2008 yılında antrenör olarak görev yapan Ümit Davala'nın sözleşmesinin ''antrenmana geç gelip erken gitmesi ve içki kokması'' gerekçesiyle feshedildiğini söylemesi üzerine eski milli futbolcu Ümit Davala yazılı açıklama yaptı. ''Galatasaray Genel Kurul Üyesi Ümit Davala'' imzasını taşıyan açıklamada, Adnan Polat'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürüldü. Polat'ın sözlerinin ''Bu yalnızca eski bir başkanın haklı yenilgisinin ardından sarf etmiş olduğu basit bir, yeni yönetime saldırı metnidir'' şeklinde değerlendirilen açıklamada Davala, o dönemde sözleşmesinin feshinin nedeniyle ilgili kendisine bilgi verilmediğini, daha sonra basından, kendisinin ve diğer teknik direktör yardımcısı Edwin Boekamp'ın yeterli performansı sergileyememeleri nedeniyle görevine son verildiğini öğrendiğini belirtti. Davala, açıklamasını şöyle sürdürdü: ''Almanya'ya giden Teknik Direktör Skibbe'yi arayarak, bu durum hakkında bilgi almak istediğimi bildirdiğimde, söz konusu feshin Adnan Sezgin tarafından kendisine de iletildiğini ancak kendisinin yardımcılarından memnun olduğunu ilettiğini, böyle bir karar verilmemesini istediğini, döndüğünde değerlendirmek istediğini ilettiğini söylemiş ve buna rağmen yapılan feshin kendisini oldukça şaşırttığını dile getirmiştir. Akabinde yine Adnan Polat, antrenmandan 10 dakika önce geldiğimi ve antrenmandan 10 dakika sonra çıktığımı belirten açıklamalar yapmış ve yine tarafımca söz konusu açıklamaların gerçeği yansıtmadığına dair beyanlarda bulunulmuştur. Şimdi ise tarihte ilk kez 'ibra edilmeyen' bir yönetime başkanlık etmiş Adnan Polat'ın gerçeklerden uzak ve ispata muhtaç açıklamaları ile yine, yeniden sarsılmış durumdayım. Sayın Adnan Polat'ın yalnızca tarafımın görevine son vermediği, ne sebeple benim ve diğer yardımcı teknik direktör Edwin Boekamp'ın görevini sonlandırdığı, asıl amacının ne olduğu gayet aşikarken, bu haksız ve yersiz keyfiliğini dile getirerek, gerçeklerden uzak bir yaklaşımla iftira atmasını asla kabul etmeyeceğimi, geçen dönemde Galatasaray Yönetiminde yer alması dolayısıyla bir önceki haksız açıklamalarına karşı susmuş olsam da bunun yalnızca Galatasaray'a olan saygımdan kaynaklandığını ancak bundan sonra tüm yargısal haklarımı kullanacağımı açıkça beyan etmekteyim.''