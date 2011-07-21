-DAVA DIŞI TELEFON KONUŞMALARININ YAYINLANMASINA TAZMİNAT ANKARA (A.A) - 21.07.2011 - Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, iddianamede yer alan, dava konusu dışındaki, özel telefon konuşmalarının haber olarak yayımlanmasını hukuka uygun bulmayarak, haberin yayınlandığı gazetenin özel telefon konuşmaları yayınlanan davacılara tazminat ödemesine hükmetti. Ergenekon davasının iddianame eklerinde yer alan ve davanın konusu dışındaki özel telefon konuşmalarının haberlerde yer aldığını savunan davacı, haberin yer aldığı gazete aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açmıştı. Davanın görüşüldüğü Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, ''resmi belge niteliğindeki iddianame ekinden alınıp yayımlanan haberin görünür gerçekliğe uygun bulunduğu'' gerekçesiyle tazminat taleplerini reddetmişti. Davacının kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 4. Hukuk Dairesince görüşüldü. Yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmayan Daire, kararı oy çokluğuyla bozdu. Davacının suç unsuru içermeyen dava dışı kişi ile yaptığı özel telefon konuşmalarının kimliği açıklanmak suretiyle yayınlandığına işaret eden Daire, iddianame ekinde yer alan konuşmaların yayınlanmasının gerekmeyeceğine hükmetti. ''Kişinin gizli alanını oluşturan özel yaşamının gizliliğine dokunulamayacağından sıfatı ve konumu ne olursa olsun, kişinin oluru bulunmadan, özel yaşam alanına ilişkin olan haberleşme bilgileri kamuoyuna açıklanmaz'' değerlendirmesinde bulunan Daire, özel yaşam alanına ilişkin telefon görüşmelerinin yayınlanmasında kamu yararı bulunmadığından, haberin davacının özel yaşamının gizliliğine, haberleşme özgürlüğüne ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını belirtti. -KARŞI OY YAZISI- Daire'nin kararına muhalif olan bir üye de özel konuşmaların da yer aldığı iddianamenin, Türkiye'nin gündemini sarsan ve halen meşgul eden olaylara ilişkin açılan davanın iddianamesi olduğuna işaret etti. Söz konusu davaya ve iddianamesinde yer alan bilgilere kamuoyunun büyük ilgi gösterdiğini savunan Daire üyesi, karşı oy yazısında şunları kaydetti: ''Davalı gazete iddianame ve eklerini, hiçbir ekleme ve yorum yapmadan aynen yayımlamıştır. Bilindiği üzere, soruşturma sırasında ve özellikle iddianamenin kabulünün ardından yazılı ve görsel medyada bu konularda yazılar çıkmış, haberler yapılmış, açık oturumlar düzenlenmiştir. Bunların Anayasa ile güvence altına alınan basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Kişilik haklarına saldırının kabulü için aranan şartlar oluşmamıştır. Haber doğru ve gerçektir, yayınlanmasında kamu yararı bulunmaktadır.''