-Dava açmamaları için ''yalvardı'' İZMİR (A.A) - 28.09.2011 - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Ekrem Demirtaş, hükümetin İzmir için planladığı altyapı ve vizyon projelerinin hayata geçirilmeye başlandığını, buna karşın bazı meslek odalarının dava açma hazırlığı yaptığını belirterek, bu meslek odalarının yöneticilerine, ''Yalvarıyorum. Ne istiyorsanız bu konuları ilgili yerlere iletelim, tartışalım ama projeleri durdurmayalım'' sözleriyle dava açmamaları çağrısında bulundu. İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan İZTO Başkanı Ekrem Demirtaş da Avrupa ülkelerinin işsizlik ve ağırlaşan borç yüküyle mücadele ettiğini, yükselen ekonomilerin büyük bölümünün ise güçlü büyümeyi sürdürdüğünü belirterek, Türkiye'nin de 2011 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 8.8 büyüme sağlayarak dünyanın en hızlı büyüyen ikinci, Avrupa'nın ise en hızlı büyüyen ekonomisi haline geldiğini söyledi. Büyüme rakamlarının yanı sıra bütçe rakamlarının da son derece olumlu olduğunu dile getiren Demirtaş, kendilerinin de bu süreçte taşın altına ellerini koymalarıyla başarıda pay sahibi olduklarını belirtti. Ekonomide yaşanan bu bahar havasına karşın cari açığın hala Türk ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam ettiğini ve cari işlemler hesabının 2011'in yedi aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 26.8 milyar dolar artarak 50.6 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Demirtaş, döviz açığındaki en büyük nedenin ise ithalat ile ihracat arasında fark olduğunu dile getirdi. Demirtaş, ihracatın, ithalatın gerisinde kaldığını, iş dünyasının ihracatı artırmak için Afrika kıtası gibi yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini ifede etti. -''Yalvarıyorum dava açmayın''- İZTO yönetimi olarak Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile görüşmeler yaptıklarını dile getiren Demirtaş, Bakan Çağlayan'dan, 2020 EXPO hedefinde İzmir Tanıtım Programı düzenlenmesi ve yurtdışı gezilerinde İzmir'e oy istenmesine yönelik İZTO'nun çabalarına destek vermesi, yabancı yatırımcıların kente ile teşvikler ve Eximbank kredileri konularda taleplerde bulunduklarını belirtti. Demirtaş, ''EXPO sürecinde Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın peşinden ayrılmamamız gerekiyor. Yurtdışı gezilerinde 'bizi eksik etmeyin' dedik. EXPO'nun İzmir'de düzenlenmesine yönelik oy istememiz için Bakan Çağlayan da destek verecek'' diye konuştu. Konuşmasında hükümetin seçim öncesinde İzmir'e vaadettiği projeleri de hayata geçirmeye başladığına değinen, temeli atılan ya da ihaleye çıkarılan projeleri örnek gösteren Demirtaş, pazar günü temeli atılan Konak Tüneline bazı meslek odalarının dava açmaya hazırlandığını da üzülerek öğrendiğini söyledi. Daha önce Çeşme'deki planlamalar ile liman bölgesine yönelik açılan davaların sürdüğünü hatırlatan Demirtaş, açılan davaların İzmir için vizyon yaratacak projeleri ve hizmetleri gerilettiğini vurguladı. Demirtaş, meslek odası yöneticilerine şu sözlerle seslendi: ''İzmir'in geleceğini yaratacak Çeşme ve liman planları davalık yerler. Dava açmaya hazırlanan odalarımızın yöneticilerine bir kez daha seslenmek istiyorum: Yalvarıyorum. Ne istiyorsanız bu konuları ilgili yerlere iletelim, tartışalım ama projeleri durdurmayalım. Türkiye yüzde 10 büyüyor. İzmir de Türkiye gibi gelişip büyümesin mi? İzmir projeleri için bütün kurumlarla birlikte çalışıyoruz. Dava açılması geriletiyor. Bu projelerin durması EXPO sürecinde İzmir'de çok yara açacaktır. Asgari müşterekte buluşarak, İzmir'in geleceğini karartmayalım.''