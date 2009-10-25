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Spor

Daum'un Kazım uyanıklığı

Semih ve Guiza'dan yoksun olan Daum'un G.Saray'ı vurma planı

25 Ekim 2009 03:00

Semih ve Guiza'dan yoksun olan Daum'un G.Saray'ı vurma planı şöyle;

Semih sakat, Güiza da tam iyileşmedi.. Daum, tek forvet olarak Kazım’ı düşünüyor ama zorunluluktan değil. Amaç ağır Servet ve M.Topal ikilisini dağıtmak.

Daum, derbiye farklı bir 11’le çıkıyor. Ligin başından bu yana uyguladığı şablonu bozmayacak olan tecrübeli hoca, forvet hattında değişikliğe gidecek.

Defasta Bilica-Lugano’yı oynatacak olan Daum, esas planını ise forvete hazırlıyor.

Alman hoca, sakat Güiza’nın yeterli gelişmeyi gösterememesi ve Semih’in de bileğindeki sıkıntının sürmesi nedeniyle Kazım’ı tek forvet oynatabilir.

Sağa Mehmet Topuz’u da hazırlayan Daum’un Kazım’ı düşünmesinin nedeni M.Topal-Servet ikilisiyle ağır bir defans göbeği bulunan G.Saray savunması arasında Kazım’ın hareketliliğinden yararlanmak istemesi.

Daum solda ise formsuz Andre Santos’tan vazgeçmeyi düşünmezken, sakatlığını atlatan Alex’i de 10 numara pozisyonuna yeniden monte edecek. Güiza ve Deivid’in yokluğunda kontenjana takılmayacak olan Carlos da, Gökhan’la beraber beklerde görev alacak.

Korkuttular!

BU arada dün yapılan idmanda ağrısı artan Lugano ve kaleci Mert’le çarpışan Emre Belözoğlu çalışmayı yarıda bıraktılar. İkilinin derbide oynaması bekleniyor.

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