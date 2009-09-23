Daum'un fendi Kocaman'ı yendi

Fenerbahçe'nin cuma günkü idmanında ilginç bir olay yaşandı. Sezon başından beri Fenerbahçe'de gündeme gelmese de prim krizi yaşanıyor. Cuma günü yapılan idmanda su yüzüne çıkantı.

F.BAHÇE perşembe gününden beri bir kâğıt parçasını konuşuyor. Twente maçından 1 gün sonra yapılan antrenmanda F.Bahçe Teknik Direktörü Daum’un Sportif Direktör Aykut Kocaman’a A4 kağıtlara yazılı metinler vermesi gündemin 1 numaralı konusu oldu. Bunun üzerine çok spekülasyon yapıldı. O gün o kağıtta primlerin yazdığını yazan VATAN ise krize yol açan bu gelişmenin artçı sarsıntılarını gün ışığına çıkardı.. İşte kağıt parçası olayının hikâyesi:

Olayın temeli yönetimin futbolcuların istediği maç başı prim sistemini bir türlü kabul etmemesine dayanıyor. Daum, Bursa maçından önce başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmede prim krizinin çözülmesini istedi ancak tam tersine “Bursa’ya deniz dalgalı olur, karadan gidin, Özer’i değerlendirelim, çivili ayakkabı giyin” gibi nasihatler dinledi. Sezon başından beri “Şampiyonluğu görmeden takıma prim vermem” tezini savunan ancak sonra yumuşayan başkan Aziz Yıldırım, ara çözümü buldu, oyunculara prim vermeyi kabul etti.

Krizi iyice büyüttü!

Twente maçına dek Aykut Kocaman da devreye girmesine rağmen olay çözülmeyince sıkıntı çıktı. Daum, özellikle Aziz Yıldırım’ın “Bana sorun getirmeyin, artık patron Aykut Kocaman’dır. Onunla herşeyi konuşun” sözlerinin ardından prim sisteminin bir türlü açıklığa kavuşmaması üzerine bir cinlik yaptı. Cuma antrenmanında normalde gizli kapılar ardında vereceği kim kaç para alacak listesini Kocaman’a basının önünde verdi. Bunun üzerine herkes bilmeceyi çözemedi. Kimileri Kocaman’ın Twente yenilgisi nedeniyle “ültimatom” verip Daum’dan savunma aldığını duyurdu.

Oysa Daum, o hareketi kasıtlı olarak yaptı. Herkesin gözü önünde ve futbolcularına göstererek Kocaman’a kağıdı verip esrarengiz bir hava yarattı. Merak uyandırma planı tutan Daum tesis içinde kağıtları verse bu olay hiç konuşulmayacaktı. Ertesi günü takıma maç başı 2 bin dolardan primler yatırıldı. 5 maçta da oynayanlar 10 bin dolar alırken, Daum’un asıl planı Kocaman’ı oyuncuları önünde mahcup etmekti. Alman hoca özellikle “Bakın oyuncuların bir sorunu var, herkes görsün” havası da yarattı.

Bir taşla iki kuş

Bu işten en zararlı çıkan Kocaman oldu. Zaten o da LİG TV’ye maç öncesi çıkıp sıkıntılı açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Her halinden buruk olduğu gözlenen Kocaman’a oyuncuların güveni tamamen kaybolmasa da az da olsa bir sarsılma yaşandığı biliniyor. İşte kurnaz Daum’un prim öyküsü kısaca böyle. Alman hoca hem çözülemeyen ve oyuncuların ayağa kalktığı prim sistemini tartışmaya açtı hem de Aykut Kocaman’ı adres gösterdi.