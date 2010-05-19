T24 LogoT24 Logo
Gündem

Daum'la yollar ayrılıyor

Şampiyonluğu dramatik bir şekilde Bursaspor'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör Christoph Daum ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde 3 tecrübeli teknik adam var

19 Mayıs 2010 03:00

 T24- Şampiyonluğu dramatik bir şekilde Bursaspor'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör Christoph Daum ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde 3 tecrübeli teknik adam var.

 

Fenerbahçe taraftarının da Trabzonspor maçı sonrasında en fazla tepki gösterdiği isimlerin başında gelen teknik direktör Christoph Daum'un sarı- lacivertli kulüpteki görevi sona eriyor.

 

Alman teknik adam ile sözleşmesini fesh etmek için son detayları konuşan Fenerbahçe yönetimi, takımı önümüzdeki yıl emanet edeceği teknik direktör arayışlarına başladı.  Menajerler vasıtasıyla nabız yoklayan sarı- lacivertlilerin gündeminde 3 önemli isim bulunuyor.

 

Her teknik direktör değişikliğinde ismi sürekli anılan Shaktar Donetsk'in Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu bu listenin başında yer alıyor. La Liga'da Barcelona'nın ardından sezonu 2. sırada tamamlayan Real Madrid'in  Şilili teknik direktörü  Manuel Pellegrini ve Ajax'ı bu sezon Avrupa'nın en golcü takımı yapan Hollandalı teknik adam Martin Jol, Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer iki teknik direktör.

 

Dünya Kupası öncesinde teknik direktör sorununu çözmeyi planlayan  sarı- lacivertli yönetim yeni teknik adamının raporu doğrultusunda da vakit kaybetmeden transfer harekatına başlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24