Daum'la yollar ayrılıyor

T24- Şampiyonluğu dramatik bir şekilde Bursaspor'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör Christoph Daum ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde 3 tecrübeli teknik adam var.

Fenerbahçe taraftarının da Trabzonspor maçı sonrasında en fazla tepki gösterdiği isimlerin başında gelen teknik direktör Christoph Daum'un sarı- lacivertli kulüpteki görevi sona eriyor.

Alman teknik adam ile sözleşmesini fesh etmek için son detayları konuşan Fenerbahçe yönetimi, takımı önümüzdeki yıl emanet edeceği teknik direktör arayışlarına başladı. Menajerler vasıtasıyla nabız yoklayan sarı- lacivertlilerin gündeminde 3 önemli isim bulunuyor.

Her teknik direktör değişikliğinde ismi sürekli anılan Shaktar Donetsk'in Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu bu listenin başında yer alıyor. La Liga'da Barcelona'nın ardından sezonu 2. sırada tamamlayan Real Madrid'in Şilili teknik direktörü Manuel Pellegrini ve Ajax'ı bu sezon Avrupa'nın en golcü takımı yapan Hollandalı teknik adam Martin Jol, Fenerbahçe'nin gündemindeki diğer iki teknik direktör.

Dünya Kupası öncesinde teknik direktör sorununu çözmeyi planlayan sarı- lacivertli yönetim yeni teknik adamının raporu doğrultusunda da vakit kaybetmeden transfer harekatına başlayacak.