Daum'dan Rijkaard'a tavsiyeler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, Turkcell Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sona yaklaştıklarını belirtirken, takımının zorlu dönemleri başarıyla atlattığını vurguladı. Sarı-lacivertli takımın Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman

sırasında medya mensuplarıyla sohbet eden Daum, lig ve kupayla ilgili değerlendirmeler yaparken, "Artık sona yaklaşıyoruz. Takımımız zorlu dönemleri çok iyi atlattı. Baskılı ve zorlu dönemleri başarıyla geçti. Bunu kutlamak gerekir" dedi.



Gelinen noktayı ilk yarının sonuna benzeten Daum, "İlk yarıda da yine aynı şekilde çıkış, sonra düşüş ve sonra tekrar çıkış yakalamıştık. O dönemde 28. haftanın çok önemli olduğunu söylemiştik. Takımın yakaladığı nokta benim için çok önemliydi. İyi bir nokta yakaladık ve öyle devam ediyoruz. Bu konuda tecrübeliyiz. Aslına bakarsanız tüm dünyada böyle. Geçen sene Beşiktaş son maçlarını kazandı ve 4. durumdan gelip şampiyon oldu. Zorluklardan başarıyla çıkmayı öğrendik ve bu da bizim özgüvenimizi artırdı" diye konuştu.





"Kupada şeytanın bacağını kırmak istiyoruz"



Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı 26 yıldır kazanamadığının hatırlatılarak, elinde tarihe geçecek bir fırsat olduğunun belirtilmesi üzerine, Alman çalıştırıcı şunları söyledi:"Kupada şeytanın bacağını kırmak istiyoruz. Fakat futbolda küçük ayrıntılar sonucu belirliyor. Galatasaray'a karşı 5-1 kaybettiğimiz kupa finalinde, maç sonrası rakip oyuncular gelip, 'ilk golü atana kadar sizin kanacağınızı düşünüyorduk' dediler ama öyle olmadı. Beşiktaş'a karşı da uzatmalarda kaybetmiştik. O maçta da iyi oynamıştık. Mutlaka rakip daha iyi oynadığı için finali kaybetmiyorsunuz. Biz sadece Trabzonspor'la oynayacağımız maça konsantre oluyoruz. Bu kupayı 10 ya da 20 yıldır kazanamıyor olmakla ilgisi yok, bununla ilgilenmiyoruz. Gerçekten tarihi bir an mı olacak, çok mu tarihi olacak bilmiyorum. Kazanırsak sadece bir gidişatı değiştirmiş oluruz. Belki de önümüzdeki 10 yıl içinde 5 kez Fenerbahçe kazanacak bu kupayı."





"Elimizde kazandığımız hiç bir şey yok"



Fenerbahce'nin Turkcell Süper Lig'de son 2 haftaya lider olarak girmesi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finalist olmasına değinen Christoph Daum, bu konuda şu an değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını söyledi.



Her iki kulvarda da mücadelenin devam ettiğini aktaran Alman teknik adam, "Elimizde kazandığımız hiçbir şey yok. Sadece hazırladık ve oraya kadar geldik ama elimizde bir şey yok. Son adımı atmak çok önemli. Bir çok şeyi yaparak bu noktaya geldik. Özverili çalışmayla, disiplinle ve beceriyle bu noktadayız. San kararı da bizim vermemiz lazım. Şu anda kazanmak için gerekeni yapıyoruz. Futbolcularım kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Son maçlarda gol bile yemedik. Son maçlarda yine oyun içinde çok iyi kombinasyonlar görüyorum, bu da oyuncuların artık kendilerine güvenlerinin tam olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.





"Puan kayıplarından ders çıkarttık"



Christoph Daum, Fenerbahçe taraftarlarının takıma tepki gösterdiği Gençlerbirliği maçından sonra bugün iki kupada da iddialı bir ekip haline gelindiğinin hatırlatılması üzerine, yaşadıkları kayıplardan ders çıkardıklarını dile getirdi. Gençlerbirliği maçında Gökhan Ünal ve Deivid'in pozisyonlar bulmalarına karşın gol atamadıklarını aktaran Daum, "Puan kaybettiğimiz bazı maçlarda çok iyi oynamadık ama bazı maçlarda şanssızdık. Son maçlarımızda ise şans faktörü ortaya çıktı. Galatasaray maçında çok iyi oynayamadık ama gol şans eseriydi. Yine Beşiktaş maçında Volkan Demirel penaltıyı kurtaramayabilirdi. İyi oynadığınız maçlarda puan kaybedilebiliyor veya tam tersi şansınızla gol bulabiliyorsunuz. Puan kayıplarından, kendimizi ileri götürme açısından dersler çıkardık. Kayıplar işimize yaradı. Bir ağaç, çok fırtına da olsa, kökleri güçlü olduğu için hep sağlam durur. Ben o zor zamanlarda hep 28. haftayı gösterdim. O haftada kafada olursak, sonrasında işlerin bizim için daha kolay olacağını söyledim ve onu da yakaladık. 'Ne olursa olsun hiç vazgeçme', benim hayattaki en önemli prensiplerimden biridir" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, 3 sezon önce Denizlispor deplasmanında yaşandığı gibi bir şampiyonluğun tekrar kaybedilmeyeceğine inandığını söyledi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet eden Christoph Daum, Turkcell Süper Lig'de son 2 haftaya lider durumda giren sarı-lacivertli takımın, 3 sezon önce Denizlispor'a puan kaybederek, son haftada yaşadığı şampiyonluk kaybını tekrarlama ihtimalinin sorulması üzerine, böyle bir şeyin tekrarlanmayacağına inandığını aktardı.Bu sezonun son maçını, Denizlispor maçından farklı olarak evlerinde oynayacaklarını anlatan Daum, "Denizli bir örnek değil bunun için. Farklı bir durum vardı. Havada farklı bir şey vardı. İki kez şampiyon olmuştuk ve 3.'sünü olacaktık. Ama ben Denizli'de olan şeyin bir daha yaşanacağını zannetmiyorum" dedi.





"Şimdi önemli olan kupa finali"



Ligde yapılacak Ankaragücü maçı öncesi Fenerbahçe ve Ankaragücü yönetimlerinin karşılıklı açıklamalarının hatırlatılması üzerine Christoph Daum, kendileri için önemli olanın önlerindeki Ziraat Türkiye Kupası finali olduğunu söyledi.



Ankaragücü maçında limitlerini zorlayıp, yapabileceklerinin en iyisin ortaya koyacaklarını belirten Daum, "Ben takımıma güveniyor ve inanıyorum ki, Ankara'da kazanmamız için gereken şansları yakalayacağız. Diğer yöneticiler ne derse desin, biz limitlerimizi zorlayacağız ve belli bir yere kadar her şey kendi elimizde. Şu anda en önemli olan şey Ankaragücümaçı değil. Kupa finali var önümüzde. Bir sonraki maça konsantre olmamız lazım" ifadelerini kullandı.Ligde ve kupada Trabzonspor'la yapacakları maçlaradeğinerek, bu zor dönemde takımına olan inancını bir kez daha vurgulayan Alman teknik adam, "Daha önce de benzer dönemlerden geçtik. Trabzospor'la çok zor 2 maç oynayacağız. Beşiktaş, Galatasaray veya Kasımpaşa maçları da zordu. Bizim puan kaybetmemiz bekleniyordu ve takımımız başarılı sonuçlar aldı. Ben soyunma odasına girdiğimde, kazanma arzusunu oyuncularımın gözlerinde görüyorum. Bu yüzden oyuncularıma inanıyorum. Zorlu maçları sürekli oynuyoruz" dedi.





"Kaleci hataları normal"



Alman teknik adam Fenerbahçe'nin, Galatasaray ve son olarak Eskişehirspor maçında önemli kaleci hataları sonrası gol bulmasının farklı yorumlara neden olduğu yönündeki bir soru üzerine, şunları söyledi:"Franco veya Ivesa, bu oyuncular takımlarında hep oynayan isimler. Bizim maçlarımızda gayet iyi oynadılar. Maçlarda gelişen pozisyonlara göre bazen harika kurtarışlar oluyor, bazen de goller yeniliyor. Biz de bazı inanılmaz goller yedik. Bir yandan da Volkan Demirel son dönemde inanılmaz kurtarışlar yaptı. Galatasaray maçında Keita'nın vuruşunu çıkarmasını, yine Bobo'nun penaltısını kurtarmasını düşünün. Volkan kalitesini gösterdi. Bu bahsettiğimiz kalecilerin harika kurtarışlarını da hatırlıyorum ama sezonun sonunda bunlar daha çok dikkati çekiyor. Bunlar spekülasyon. Hiçbir kanıt yok kimsede. Futbolun da esasında özü bu. Sürekli spekülasyonlar. Tıpkı transfer zamanları gibi. Ben bile zaman zaman şaşırıyorum yazılan şeylere."



Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, takımdaki her oyuncunun forma giymeye hazır olmasını istediklerini ve bunun için sürekli çalıştıklarını söyledi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet eden Christoph Daum, bir teknik direktörün en zor işinin oyuncu tercihi yapmak ve oynamayan oyuncuyu da motive edebilmek olduğunu aktarırken, bunun için kendilerinin özel çalışma yaptıklarını dile getirdi."Bir oyucuya hem maçta harika bir iş çıkardığını söylemek, hem de gelecek maçta oynamayacağını söylemek zorundasınız" ifadesini kullanan Daum, "Özellikle sezon ortalarında bu durumu daha belirgin yaşayabiliyoruz. Sezon sonunda ise herkes şampiyonluğa kanalize olduğundan geri planda kalabiliyor. Biz sezon içinde özel programlar yaptık ve oyunculara, forma giymeseler bile takımın bir parçası olduklarını anlattık. Oyunculara her an hazır olunması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Bu anlamda defans ve orta saha oyuncularından çok, forvetler daha çok sorunlu oluyor" diye konuştu.Türkiye'de göze hoş gelen futbolla, iyi futbolun karıştırıldığına dikkat çeken Alman çalıştırıcı, "Göze hoş gelen, çok pozisyonun olduğu maçlarda bir o kadar da hata oluyor aslında. İnsanlar eğlenmek ve pozisyonlar görmek için maça geliyorlar ama bir yandan da hataları görüyorlar. Benim için ise en önemli şey 3 puandır" dedi.





"Andre Santos'un ağrıları var"



Alman teknik adam, Eskişehirspor maçında sakatlanan Andre Santos'un ağrılarının olduğunu ve durumunu ancak bir kaç gün içinde görebileceklerini dile getirdi.Andre Santos'un bugün itibariye oynayacak durumda olmadığını anlatan Daum, "Tedavi sürecine bakıp ona göre karar vereceğiz. Duruma göre elimizde alternatif olarak Vederson var" diye konuştu.



Selçuk ve Emre'nin ligde kart cezası sınırında olduğunun hatırlatılması üzerine ise Christoph Daum, "Bundan şikayet edemeyiz. Böyle durumlara hazırlıklı olmalıyız. Şimdi her oyuncumuz bir önündeki maça bakıyor ve Trabzonspor'u yenip kupayı almak istiyor" ifadelerini kullandı.





Rijkaard'a tavsiyeler



Christoph Daum, Galatasaray'da ilk yılını geçiren Frank Rijkaard'a, Türkiye tecrübesi yüksek olan bir teknik adam olarak ne gibi tavsiyeleri olabileceği yönündeki bir soru üzerine, şöyle konuştu:"Bazen Avrupa'dan gelince seni şok eden durumlarla karşılaşıyorsun ve bunu idare etmen gerekiyor. Bazen çok duygusal ortamlar oluşuyor ama bunun sakinleşeceğini, geçeceğini bilmen gerekiyor. Ben 7 yıllık tecrübemden bunu biliyorum. Teknik direktörün yüzü, futbolcularının aynasıdır. Bunları Rijkaard için değil, kendim için de söylüyorum. Benim yapmaya çalıştığım ve öğrendiğim o yüz ifadesinin çok önemli olduğudur. Sürekli gülen anlamında değil ama güçlü, takımına güvenen bir şekilde teknik direktörün takımın arkasında durması gerekiyor. Kaybedince, 'Neden oldu ?' diye üzgün bir ifade, takıma da etki yapabiliyor. Futbol her zaman duygusal bir spor ama Türkiye'de çok daha fazla duygusal. O yüzden bu duygusal ortamı zaman içinde kendi başarın için yönetmeyi öğrenmen gerekiyor. Bazen bu negatif duyguları da bir patlama yapmak için, daha iyiye ulaşmak için kullanabiliyorsun. Bunu öğrenmek lazım. İlk zamanlarımda, 90'lı yıllara neden benim başıma geliyor diyordum. Herkes eleştiriyordu. Bu yanlış, bunu yapmamak gerekiyor. Geçen zaman içinde bunu öğrendim. İlk geldiğimde Almanya'dan, iyi hocalardan biri olduğumu düşünüyordum. Yapılan eleştiriler nedeniyle bana hiç saygıları yok diyordum. Ama öyle değil asında. Gazeteciler hep bir şeyler söylüyorlar ama onlar da futbol hastası. Anlamak gerekiyor onları. Örneğin Kazım Kanat. Beni öyle bir eleştiriyordu ki, zor durumda kalıyordum ama dışarda yemek yediğimizde anlıyordum ki Beşiktaş sevgisinden yapıyordu bunları. Kişisel olarak bana çok saygıları vardı ama onların takımı Beşiktaş'ta hata yaptığımda, düşmanları oluyordum. Özellikle Kazım Kanat'la harika ilişkim vardı. Türk futbolunun farklı mantalitesini de bu gibi dostlardan öğrendim. İnişlere çıkışlara alıştıkça da, kendi yolunda hep devam etmen gerektiğini gördüm.



Oyuncularıma da bunu söylüyorum. Hep bu yolda eğitmeye çalışıyorum. Lider olmaları için en önemli şeyin bu olduğunu anlatıyorum."Diğer yandan Daum, Türkiye'deki yoğun çalışma ortamına değinerek, günün 25 saat olmasına ihtiyacı olduğunu ifade ederken, bazı günler 4-5, bazı günler ise 6-7 saat uyuyabildiğini, çocukların okulları nedeniyle de sabah 6.30'da uyanmak durumunda kaldığını anlattı.





Messi ve Mourinho yorumu



Christoph Daum, sorular üzerine son dönemin gündemdeki yıldızı Barcelonalı Messi ile İnter'in teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili fikirlerini de aktardı.Çok kısa zaman önce Barcelona'da Ronaldinho, ardından da Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun parladığını anlatan Alman çalıştırıcı, "Şimdi ise Messi için aynı şey söz konusu. Gelecek yıl da Manchester United'dan Nani'yi konuşuyor olabiliriz" dedi. Jose Mourinho'yla kişisel dostluğu olduğunu anlatan Daum, kendisini (Harika bir dost ve arkadaş) olarak nitelendirirken, Portekizli teknik adamın kariyeri boyunca başarıyı hep planladığını dile getirdi.