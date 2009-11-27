Daum'dan oyuncularına sert uyarı!

T24 - Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik Direktör Christoph Daum, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenman öncesi tüm oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi. Alman hoca futbolcularına çeşitli uyarılar yaparken 30 dakika süren toplantı nedeniyle çalışma geç başladı.



Sakatlığı geçen Güiza dün takımla birlikte idmana çıkarken diğer sakat Dos Santos, tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdü. Emre Belözoğlu ise takımdan ayrı düz koşu yaptıktan sonra, çalışmalarına tesislerde devam etti.