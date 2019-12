Daum’dan mesaj

Köln’ün çalıştırıcısı, Galatasaray’ın hocasına zaman tanınması gerektiğini söyledi, Aragones’in de, sakatlıklar nedeniyle zorlandığını, bu konuda da sabırlı olunmasını belirtti



Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Galatasaray çalıştırıcısı Michael Skibbe’ye zaman tanınması gerektiğini söyledi.



Köln Havalimanı’nda Türkiye’den gelen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alman hoca, Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones’in de takımdaki sakatlıklarla ilgili sabırlı olması gerektiğini belirtti. Daum, kendisine Fenerbahçe ya da Beşiktaş’tan teklif gelip gelmediği yönündeki soruya, “Çok önemli görevlerim var. Dolayısıyla bu tarz tekliflerin olup olmadığını tartışmak çok anlamlı değil” diye yanıt verdi



Daum, şöyle devam etti:



Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ligdeki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şu anda Fenerbahçe çok zor durumda olduğu için bu konuda hiçbir yorum yapmak istemiyorum, çünkü söyleyeceğim her söz olumsuz olabilir ve bununla yargılanmak istemem. Aynı şey Beşiktaş için de geçerli. Ertuğrul’un (Sağlam) istifasından sonra onlar da kritik bir durum içinde. Yıldırım Demirören’in yerinde olsanız herhalde medya aracılığıyla akıl almak istemezsiniz.



Cim-Bom’un grubu zor



Beşiktaş’ta, Mustafa Denizli’nin göreve gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz ?

Bunu, Yıldırım Demirören’e sormak lazım.



Aragones’in başarısızlığını neye bağlıyorsunuz ?

Sakat oyuncular var önemli oranda. Dolayısıyla bu sakatlık sorununu hiçbir kulüp çözememiştir. Her halde biraz sabırlı olup, bu sakatlıkların geçmesini beklemesi gerekiyor.



Skibbe’nin Galatasaray’daki durumu tartışılıyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Her hoca için gittiği lige alışma, adaptasyon süreci vardır. Buradan, Türkiye Ligi’ne gittiğinizde de, oradan buraya geldiğinizde de bu adaptasyon süreci vardır. O yüzden biraz zaman tanınmalı.



Galatasaray’ın UEFA’daki şansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

En zor gruplardan birine düştü. Bu grupta her şey olabilir. Galatasaray’ın potansiyeli yüksek. O günkü, o karşılaşmadaki performans da önemlidir. O gün iyi bir gününde olur kazanır, belki de çok kötü oynar sonuncu olur.