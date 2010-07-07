-DAUM'DAN MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞ İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - Fenerbahçe ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Alman teknik direktör Christoph Daum, Miniatürk'ü gezdi. Daum, Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptığı bildirdi. Sütlüce'deki Miniatürk'te bazı yerlerin ve yapıların minyatürlerini gezip, basın mensuplarına poz veren Alman teknik adam, bu yerlerle ilgili anılarını anlattı. Alman teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın minyatürü önünden başladığı Miniatürk gezisinde sırasıyla Pamukkale, Kapadokya, Aspendos, Sümela Manastırı, Bursa Ulu Camii, Şanlıurfa Halil-ür Rahman Camii ve Balıklı Göl, Anıtkabir ve Boğaziçi Köprüsü'nün minyatürlerinin önünde fotoğraf çektirerek, bu yerlerle ilgili bilgilerini ve yaşadıklarını basın mensuplarıyla paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda TFF Süper Kupa'yı kazandıklarını anlatan Daum, Türkiye'nin 2016'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nı alabilmesi için çok çaba sarf ettiğini, yabancı basına Türkiye'de böyle statların olduğunu anlattığını, ancak şampiyonanın Fransa'ya verildiğini, 2020'deki şampiyonanın Türkiye'de yapılabilmesi için elinden gelen bütün çabayı sarf edeceğini söyledi. Daum, burada müzik kutusuna para atarak, Fenerbahçe marşını çaldırdı. -''DENİZLİ'DEKİ MAÇ DÜNYA SPOR TARİHİNE GEÇMİŞTİR''- Alman teknik adam, Pamukkale minyatüründe burasıyla ilgili anılarını anlatırken, ''Efsane şampiyonluk da Denizli'de kaçmıştı'' denilmesi üzerine, ''Biz ilk şampiyonluğumuzu Denizli'de sezonun kapanmasına 2 hafta kala ilan etmiştik. Tabii ki kaybettiğimiz şampiyonluk maçı dünyada spor tarihine geçmiş bir maçtır. Dünyada hiçbir maç 16 dakika uzamamıştır'' dedi. Daum, Bursa Ulu Camii minyatürü önünde yaptığı açıklamada ise bu sezon şampiyon olan Bursaspor'u ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ı tebrik ederek, Bursa ekibine Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi. Şanlıurfa Halil-ür Rahman Camii ve Balıklı Göl'ün minyatürünün önünde de fotoğraf çektiren Daum, ''Türkiye Kupası finali için gittiğimiz Şanlıurfa'da balıklı gölü ziyaret edip, oradaki kutsal balıklara yem verdim. (Gülerek) Maalesef balıklara yem vermemize rağmen kupayı alamadık, fakat oradaki halkın bize davranış şekli bizi çok mutlu etti'' diye konuştu. -SON OLARAK ANITKABİR'İN MİNYATÜRÜNE GİTTİ- Alman çalıştırıcı, Miniatürk gezisinde son olarak Anıtkabir minyatürüne giderken, ''Şimdi benim için dünyada en değerli kişilerden biri olan Kemal Atatürk'ün yanına gidiyoruz'' dedi. Anıtkabir'in önünde fotoğraf çektirdikten sonra konuşan Daum, ''Şu anda dünyada en çok değer verdiğim insanlardan birinin yanındayım. Kurtuluş savaşı verip, Cumhuriyeti kurmuş olan Atatürk, Türkiye'yi demokrat bir ülke haline getirerek, Avrupa'ya açmış bir kişidir'' diye konuştu. Savaşlarda şehit düşmüş ve halen şehit olan askerlerin aileleri için TSK Mehmetçik Vakfı'na ufak bir katkıda bulunmak için bağış yaptığını anlatan Daum, şehit olan Mehmetçikler için Anıtkabir minyatürünün önünde saygı duruşunda bulundu. Alman teknik adamın ceketinin yakasındaki Atatürk rozeti dikkati çekti. Daum'un Miniatürk gezisini çok sayıda basın mensubu ve Fenerbahçe Kulübü'nün televizyonu FB TV'de takip etti.