Daum'dan Carlos'a izin çıkmadı

Brezilyalı futbolcunun bu sezon kendilerine saha içinde çok lazım olacağını belirten Alman hoca, “Eğer Carlos F.Bahçe’yi terk ederse şampiyon olarak gider’’ dedi.

F.Bahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, yedek soyundurduğu ve Brezilya’ya döneceği iddia edilen Roberto Carlos’dan vazgeçmeyeceklerini bildirdi. Belediye maçından sonra dün de kulübede kalan ve bu yüzden morali bozuk görülen futbolcusuna sahip çıkan Alman hoca, ‘’Carlos bizim için önemli bir futbolcu. Sezon boyunca bize saha içinde çok lazım olacak. Eğer Carlos F.Bahçe’yi terk ederse şampiyon olarak gider’’ diye konuştu.

Maç sonu basın toplantısında çok gol kaçıran Güiza’ya da değinen sarı lacivertli teknik adam, kendisinin yerinde başka bir teknik direktör olması halinde bu futbolcuyu çıkarabileceğini kaydederek şunları söyledi:

Güiza’ya destek

‘’Ben ona güvendim. 2. golde çok güzel bir iş yaptı. Başkası olsa kendisi de vurabilirdi. Maç boyunca nefis mücadele etti. Ancak bugün bizim için Cristian en değerli futbolcuydu. Çok top kazandı, boş alanları kapattı.’’

Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise, karşılaşmanın 60 ila 85. dakikaları arası girdikleri birçok pozisyon olduğunu hatırlatarak, ‘’Maç 1-1 bitti derken basit bir hatadan ve adam paylaşımını doğru yapamamaktan bize yakışmayan bir gol yedik. F.Bahçe kolay takım değil. Etkili oyuncuları var. Hata yaparsanız affetmezler. Sonuçta alacağımız 1 puanı rakibe 3 puan olarak hediye ettik’’ diye konuştu.