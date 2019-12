Daum: Yeni bir oyuncu gelecek

Avrupa Ligi'ndeki Sheriff maçı öncesi basın toplantısı yapan Christoph Daum Roberto Carlos'un yerinin yeni bir oyuncu ile dolacağını söyledi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar yaptıklarının kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Sheriff karşısında da kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Christoph Daum, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, Moldova temsilcisiyle yarın yapacakları maçla ilgili soruları yanıtladı. Twente yenilgisiyle başladıkları H grubu mücadelesinde, ilerleyen maçlarda durumu düzelttiklerini kaydeden Daum, "Yarın da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Hem Fenerbahçe, hem Türkiye futbolu için puan toplamak her zaman avantajlıdır" diye konuştu.



Sheriff karşısına, elindeki en iyi kadroyla çıkacağını, eniştesi vefat eden kaleci Volkan Demirel ile sakatlık sorunları bulunan Alex ve Cristian'da soru işaretleri bulunduğunu anlatan Daum, şunları kaydetti: "Görev alacak futbolcular, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Bazı sakat futbolcularımız var. Emre ve Deivid gibi yetişemeyecek oyuncularımız var, ama her şeyi daha net göreceğiz. Çıkarabileceğimiz en iyi takımla oynayacağız. Nihayet taraftarımıza kavuşuyoruz. Taraftarımızın önünde, en iyi şekilde, güzel bir maç oynayacağız. Alex'in adalesinde sorun var. Sağlık ekibi çalışıyor. Dün hafif tempoda çalışmaya katıldı. Cristian'ın bileğinde bir zedelenme var. Aynı şekilde, tedavi görüyor. Bugün net bir şey söyleyemeyiz, maçı beklemek gerekiyor."



Çok iyi bir ekibe karşı mücadele edeceklerini de vurgulayan Daum, deplasmandaki ilk maçta öne geçtikleri Moldova temsilcisinin kendilerini çok zorladığını hatırlatarak, "Aynı şekilde yarın da zorlu bir maç bekliyoruz. Yarın 92, 93 veya daha fazla dakika için en iyi şekilde hazır olmak istiyoruz" dedi.





Roberto Carlos



Daum, Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayan Brezilyalı yıldız Roberto Carlos'un, Sheriff karşısında forma giyip giymeyeceği konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Alman çalıştırıcı, "Roberto Carlos'un oynaması mümkün, ama daha belli değil. Bir gün önce de karar vermek istemiyorum. Antrenmanları değerlendirip karar vereceğim. Carlos, kulübümüzle futbolun dışında şeyleri konuşuyor. Bazı gelişmeleri bekleyip yarın karar vermek istiyoruz" dedi.



Roberto Carlos'tan boşalacak yabancı kontenjanını nasıl dolduracağı sorusuna Daum, "Yeni bir oyuncu olacak mutlaka" diye yanıt verdi. Daum, Brezilyalı futbolcunun kendisiyle konuşup, belki de son olacak maçı için bir şans isteyip istemediği sorusunu da "Hayır, benimle görüşmedi" şeklinde yanıtladı.



Van Hooijdonk'u, Fenerbahçe'deki son maçında oynatmadığı hatırlatılarak, "Roberto Carlos da aynı akıbeti yaşar mı" sorusuna ise Daum, "Benim bildiğim kadarıyla Van Hooijdonk son maça kadar oynamıştı. Oynamamışsa da bir sakatlık olmuş olabilir, ama benim bildiğim mukavelesinin son gününe kadar burada oynadı" diye yanıt verdi.



Daum, toplantı salonundan ayrılırken, Van Hooijdonk konusunu net hatırlamadığını sözlerine ekledi.





Deniz Barış: İkinci yarı daha farklı olacak



Fenerbahçeli futbolcu Deniz Barış, UEFA Avrupa Ligi (H) Grubu'nda yarın Moldova'nın Sheriff takımıyla yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, yarınki mücadeleyle ilgili değerlendirmeler yapan sarı-lacivertli futbolcu, "Son grup maçımız. Diğer maçları başarılı bir şekilde bitirdik. Yarın da aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Rakibimiz için önemli bir maç. İkinci tur için mücadele edip kazanmak isteyecekler. Steaua Bükreş ve Twente maçının skoruna da bakacaklar. 2. tur için yerimizi garantilemiş olsak da kazanmak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.



Daum'un kendisine fazla şans vermemesiyle ilgili olarak da Deniz şunları kaydetti:"Kendi açımdan beklentilerim daha farklı. Diğer oyuncular gibi, bu takımda ilk 11'de yar almayı istiyorum elbette. Hocamız sonuçta kararı veren kişi oluyor. Bizim, futbolcu olarak bunu kabul edip, en iyi performansımızı göstermemiz gerekiyor. Sonuçta bireysel başarı değil, takımın başarısı ön plandadır."



Ligde son dönemde sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Deniz, "Ama ikinci yarıda farklı olacak. Hafta sonu lig bitiyor. İkinci yarıya daha farklı başlayacağız" ifadesini kullandı. Son dönemde, Fenerbahçe'nin, futbolun dışında haberlerle gündeme gelmesiyle ilgili bir soru üzerine de sarı-lacivertli futbolcu, "Bazı çirkin haberler çıkmış olabilir. Ne kadar doğru olduğu tartışılabilir. Böyle haberleri değil de futbolu konuşmamız gerekiyor. Futbolun ön planda olması gerekiyor. Ben bununla ilgili farklı bir şey söylemek istemiyorum" dedi.