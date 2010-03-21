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Spor

Daum: Vazgeçmeyeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Daum, hedeflerine ulaşmak için inançlı ve kararlı olduklarını ve asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

21 Mart 2010 02:00

T24 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, hedeflerine ulaşmak için inançlı ve kararlı olduklarını ve asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Daum, Güiza'nın dünkü (20 Mart 2010) Gaziantepspor maçında attığı golü "fantastik" olarak nitelerken, "Takımın gidişatı kötü olunca en önemli oyuncuların üzerine gidilir. Bu normal, bizim de Güiza'nın da böyle eleştirilere hazır olmamız lazım" dedi.

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman sırasında gazetecilerin yanına giderek, sohbet eden Alman teknik adam, ''Hedeflerimize ulaşmakta inançlı ve kararlıyız, vazgeçmeyeceğiz. Taraftarımız şunu bilsin; bu yarıştan asla vazgeçmeyeceğiz'' dedi.

Galatasaray ile hafta sonunda yapacakları derbi maçı da değerlendiren Daum, şunları söyledi:

''Galatasaray maçına özel bir motivasyona gerek yok. Futbolcular zaten otomatik olarak motive oluyorlar. Bu nedenle işim kolay. Derbinin sonucu önceden kestirilemez, derbilerde çok iyi şansımızın olduğuna inanıyoruz. Derbilerde çok iyi oynadık. Bu takım üzerinde baskı olduğu zaman çok iyi oynuyor. Şimdi de baskı var ve iyi futbol bekliyoruz. Derbi de alacağımız bir galibiyet zirve yarışında her şeyi değiştirir.''

Daum, Güiza'nın dünkü (20 Mart 2010) maçta attığı golü ''Fantastik'' bir gol olarak değerlendirerek, ''Şimdi Güiza'nın kalitesini gördünüz. Takımın gidişatı kötü olunca en önemli oyuncuların üzerine gidilir. Bu normal, bizim de Güiza'nın da böyle eleştirilere hazır olmamız lazım'' dedi.

Teknik direktörlerin futbolcular gibi dinlenme şansı olmadığını vurgulayan Alman çalıştırıcı, ''Dinlenmeye zaman bulamadığım için hastalığım zor geçiyor. 3 gün yatsaydım, dinlenseydim iyileşirdim, ama zaman yok. Böyle durumlarda futbolculara izin veriliyor, ama teknik direktörlerin böyle bir şansı yok'' diye konuştu.

Fenerbahçe için her şeyini vermeye çalıştığını kaydeden Daum, ''Bunu sadece görev olarak görmüyorum. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden gelen her şeyi yapıyorum'' dedi.

Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansıyla ilgili bir soru üzerine, ''Maç maç bakmak zorundayız. Sezon sonunda mental olarak kim sağlam olursa en üstte o olacak. Bursaspor ve Galatasaray matematiksel olarak şu anda bizden daha avantajlı'' şeklinde konuştu.

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