Daum: Türkiye'de antrenörler başkanların oyuncağı

Christoph Daum, Türkiye'de teknik direktörlerin, başkanların oyuncağı olduğunu söyledi.



Romanya A Milli Takımı'nda görev yapan, ülkemizde de bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum, yaptığı açıklamalarda bir anda gündem oldu.

Romanya basınına konuşan Christoph Daum, Türkiye'de geçirdiği dönem hakkında açıklamalar yaparken, ''Türkiye'de antrenörler başkanların oyuncağı gibi. Başkan bir yenilgiden sonra gelir, 'Bu oyuncuyu takımda görmek istemiyorum' der. Ne yapabilirim ki? Parayı onlar veriyor. Bir sonraki hafta aynı oyuncularla kazanınca başkan gelir 'Ne yaptığını gördüm. Yeterince dikkatini çekemedim mi?' der'' ifadelerini kullandı.

Christoph Daum, Türkiye'de 2'şer farklı dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yaparken son olarak da Bursaspor'u çalıştırmıştı.