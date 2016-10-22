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Spor

Daum: Türkiye'de antrenörler başkanların oyuncağı

Uzun dönem Türkiye'de çalışan Daum, oyuncuların takımda kalıp kalmaması kararını da başkanların verdiğini dile getirdi

22 Ekim 2016 16:27

Christoph Daum, Türkiye'de teknik direktörlerin, başkanların oyuncağı olduğunu söyledi.

Romanya A Milli Takımı'nda görev yapan, ülkemizde de bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum, yaptığı açıklamalarda bir anda gündem oldu.

Romanya basınına konuşan Christoph Daum, Türkiye'de geçirdiği dönem hakkında açıklamalar yaparken, ''Türkiye'de antrenörler başkanların oyuncağı gibi. Başkan bir yenilgiden sonra gelir, 'Bu oyuncuyu takımda görmek istemiyorum' der. Ne yapabilirim ki? Parayı onlar veriyor. Bir sonraki hafta aynı oyuncularla kazanınca başkan gelir 'Ne yaptığını gördüm. Yeterince dikkatini çekemedim mi?' der'' ifadelerini kullandı.

Christoph Daum, Türkiye'de 2'şer farklı dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yaparken son olarak da Bursaspor'u çalıştırmıştı.

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