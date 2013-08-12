Daum transfere hızlı başladı

Daum, bugün imzaladığı iki yıllık anlaşmanın hemen ardından ikinci başkan Rıdvan Şen, yönetim kurulu üyesi Yüksel Çolak ve genel direktör Ayhan Barışçı ile durum değerlendirmesi yaptı. Yeşil beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Vojvodina ile oynadığı maçları takip ettiğini söyleyen Daum, gözüne çarpan ilk eksikliğin ön libero olduğunu söyledi ve acil olarak bu mevkiiye futbolcu alınmasını istedi.

Edu tekrar

Yeşil beyazlı yönetimin harekete geçtiği, geçtiğimiz sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen ABD'li orta saha oyuncusu Edu için kulübü Stoke City ile görüşmelere başladığı ifade edildi. Teknik ekibiyle maç kasetlerini izleyerek takımdaki eksikleri bir kez daha gözden geçirecek olan Daum, gördüğü eksikler konusunda da yönetime rapor verecek.

Semih ve Colin Kazım gündemde

Yeşil beyazlılar, Karaman'ın veto ettiği Semih Şentürk transferine yeniden hız kazandırdı. Başkan Erkan Körüstan yönetimi, Semih için yeniden görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Semih'te pürüz çıkması halinde Eren Derdiyok ile yeniden temasa geçileceği belirtildi. Yeni sezon öncesi orta sahanın sağına da bir takviye yapmayı planlayan ve Gençlerbirliği'nden Hurşut Meriç'i Çaykur Rizespor'a kaptıran, Galatasaray'dan Aydın Yılmaz'la da bir türlü anlaşmaya varamayan Bursaspor, bu bölge için Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Colin Kazım'ı düşündüğü öğrenildi.

Savunmaya Kesimal

Öte yandan yeşil beyazlılar savunmada yaşanan sıkıntıyı Fenerbahçeli Serdar Kesimal ile çözmek istiyor. 24 yaşındaki defans oyuncusuna Daum'un da onay verdiği, yönetimin Serdar için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve transferi kısa sürede bitirmeyi hedefledikleri belirtildi.