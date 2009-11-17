Daum: Son haftaların takımı bence Beşiktaş

Fenerbahçe Teknik Dirktörü Christoph Daum, hafta sonunda karşılaşacakları Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu, son 5 maçta topladığı 15 puanla da bunu ortaya koyduğunu söyledi.

Daum, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman sırasında basın mensuplarının bulunduğu bölüme gelerek, açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın, çok iyi organize olan bir ekip olduğunu vurgulayan Alman teknik adam, ''İyi organize olduklarını geçmiş maçlarda ortaya koydular. Son 5 maçta 15 puan topladılar. Özellikle iyi defans yapıyorlar. Ofansta da çok pozisyon üretiyorlar. Son haftaların takımı bence Beşiktaş'' dedi.

-''MUSTAFA DENİZLİ BENİM İYİ ARKADAŞIMDIR''-

Beşiktaş'ın, geçen sezon hem lig hem Türkiye Kupası'nı kazandığını hatırlatan Daum, ''Böyle şampiyon olmak istiyorsanız, bu ancak iyi bir sistemle olabilir. Bu takıma Mustafa Denizli'nin elinin değdiği belli oluyor. Mustafa Denizli benim arkadaşımdır ve ona saygım sonsuzdur'' diye konuştu.

Daum, derbi için Beşiktaş'ı analiz edip etmediği sorusuna, ''Televizyondan izledim ve bilgisayar analizlerini yaptık. Ayrıca yardımcılarım canlı izlediler. Yeterli bilgilerimiz var'' diye yanıt verdi.

-MEHMET TOPUZ KONUSU-

Sezon başında Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Mehmet Topuz ile ilgili bir soru üzerine Alman teknik adam, ''Mehmet Topuz'un bizim takıma transfer olması bizi mutlu ediyor. Ondan en iyi şekilde yararlanacağız ve sonsuz destek vereceğiz'' dedi.

Daum, 23 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda yapacakları Altay maçında yabancı futbolculara izin verip vermeyeceği sorusuna ise, 'Hayır'' karşılığını verdi.