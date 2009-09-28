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Spor

Daum: Rekor kırdım çok mutluyum

Daum, "Çok iyi durumdayım ve çok mutluyum. Kulübün yaklaşık 50 yıl önceki rekorunu yeniledik" dedi.

28 Eylül 2009 03:00

Alman Bild am Sonntag Gazetesi'ne konuşan Daum, "Çok iyi durumdayım ve çok mutluyum. Kulübün yaklaşık 50 yıl önceki rekorunu yeniledik" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Daum, Antalya galibiyeti sonrası, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Bild am Sonntag Gazetesi'ne konuşan Alman çalıştırıcı, Fenerbahçe'de çok iyi durumda ve çok mutlu olduğunu belirtti. Kulübün yaklaşık 50 yıllık ilk 7 maçta 7 galibiyet rekorunu yenilediklerini hatırlatan Daum, hedeflerine ulaşmak istediğini de dile getirdi. Göreve geldiği günden bu yana sabah 08.30'da tesislere geldiğini, bazı geceler 2'ye 3'e kadar oturup çalıştığını ifade eden Alman teknik adam "Bazı geceler kaldığım da oldu" dedi. Köln'den Fenerbahçe'ye geçmesinin, doğru olup olmadığını ilerleyen zamanlarda anlayacağını ifade eden Daum, "Bunun doğru olup olmadığını, Köln ligde kaldığı ve biz de lig şampiyonu olduğumuz zaman göreceğim. Bunlardan biri gerçekleşmezse, her şeyin doğru olmadığını anlayacağım" diye konuştu.

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