Daum: Rakibimizden hep uzak kaldık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, Kasımpaşa karşısında sahaya sürdüğü çift forvetli sistemi futbolcularının istediğini açıkladı.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında değerlendirmeler yapan Alman teknik adam, sistemi neden değiştirdiği sorusuna şöyle yanıt verdi:

''Hafta içinde birçok futbolcularla bazı görüşmelerimiz oldu. İyi görüşmelerimiz oldu. Hemen hemen tüm futbolcular, iki forvet ile başlamamızı istedi. 'Daha fazla pozisyon yakalarız, tehlikeli oluruz' diye düşünceleri vardı. Hem sakatlık, hem cezalılarımız vardı. Hem de futbolcularımızın isteğine göre de iki forvet artı Alex ile çıkmak istedim. Ama umduğumuz gibi olmadı maalesef. Nedenleri budur. Sonuçta bu yenilgiyi 2 veya 3 forvete bağlamıyorum.''

-''İLK HAFTALARDAKİ SONUÇLAR''-

Son haftalarda Fenerbahçe'deki düşüşün nedeni sorusuna da Daum şu yanıtı verdi:

''Nedenler değişik olabilir, cezalar olabilir, sakatlıklar olabilir. Belki de ilk haftalarda aldığımız güzel sonuçlar bazı kişileri yanılttı. Bazı futbolcularımız belki bayağı ileride, iyi bir durumda olduğumuzu düşünerek daha düşük tempoyla oynadılar. Birçok pozisyonda belki de ilk haftalarda rakibe göre daha şanslıydık. Şimdi dezavantajlarımız olan bazı şeyler var. Değişik nedenleri var.

Ama şu bir gerçek, aynı futbolcularla bu düşüşten çıkacağız, bundan eminim. Çünkü kaliteli bir ekibimiz var. İlk haftalardaki iyi sonuçlar nasıl iyiyse, hep birlikte yaptık. Birlikte kaybediyor, bu dönemi yaşıyoruz. Aynı futbolcularımla güzel günler bekliyor bizi.''

-''SEYİRCİSİZLİK''-

Daum, seyircisiz oynamalarını kendilerine dezavantaj, Kasımpaşa için de avantaj olduğunu ifade etti.

Zor bir durumla karşılaştıklarını anlatan Daum, sözlerini şöyle tamamladı:

''Seyircisiz bir maç, hem de bazı eksikler vardı. Maalesef bu durumu iyi bir şekilde bitiremedik. Aslında tarafsız bir seyirci olarak bu maçta eleştirilecek bir çok şey vardı. Ama ben tabii tarafsız değilim. İkili mücadeleleri kazanamadık. Daha doğrusu giremedik. Rakibimizden hep uzak kaldık. Çok hata yaptık. Karşı takım bu hatalarımızı kullanıp bir gol attı. Futbol heyecandır, maalesef bu heyecan bugün bu statta yoktu. Taraftardan gelen heyecanı bugün göremedik. Her zaman taraftarımızla o heyecanı yaratıp tempolu bir maç sergiliyoruz. O eksikti. Rakip takım için büyük bir avantajdı. Genelde az seyirci önünde oynayan bir takım. Kasımpaşa için büyük bir şanstı, böyle bir durumda Fenerbahçe ile karşılaşmak. Puanlarla dönmek için büyük şanstı, kullandılar. Biz işlerimizi yapamadık. Maalesef 2 hafta sonra buna benzer aynı zor durumla karşılaşacağız. Umarım bundan ders alıp bazı şeyleri daha iyi yaparız.''

Bu arada Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın sabah başlayacak.