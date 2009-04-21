Daum: Köln'de kalıyorum



Teknik Direktör Christoph Daum, gelecek sezon Köln'ü çalıştıracağını ve üst sıralara oynayan bir takım kurmayı hedeflediğini söyledi.



Alman teknik adam Cristoph Daum, Köln'den ayrılıp ayrılmayacağı konusuna açıklık getirdi.



Kölner Express gazetesine konuşan Daum, ''Yaz aylarında hiç kendinizi yormayın. Soru işareti bırakmak istemiyorum. Köln'de kalıyorum. Büyük işler yapmayı planlıyorum. Buna yüzde yüz emin olabilirsiniz'' dedi.



Tecrübeli teknik adam, Halil Atıntop'un forma giydiği Schalke 04'e geçeceği şeklinde haberlerin olduğunun hatırlatılması üzerine de ''Bu konuda yapacak bir şeyim yok. Ancak kesin olan, Schalke'den gelen bir teklif yok. Ben burada işime devam etmek istiyorum'' şeklinde yanıt verdi.



Daum, kulüpte çalışmaya başlarken üç görevi bulunduğunu belirterek, ''Bunların ilki birinci lige çıkmaktı. İkincisi ligde kalmayı başarmak. Üçüncüsü de üst sıralara oynayan bir takım kurmak. İkisi gerçekleşti. Üçüncü hedefimi gerçekleştirmek için gelecek sezon için şimdiden çalışmalara başladım'' şeklinde konuştu.



Kaleci Mondragon ve forvet oyuncusu Novakovic'in gelecek yıl takımda kalmalarını planladığını ifade eden Daum, ''Tabii ki zaman ne gösterir bilinmez. Ancak iki oyuncumdan memnunum ve gelecek sezon da birlikte olmayı planlıyorum'' dedi.



Daum, Köln yönetimiyle de çok iyi bir çalışma içinde olduklarını, ligde 3-0 yenildikleri Stuttgart maçı sonrasında yönetimin kendisine olan desteğinin azaldığına dair haberlerin doğru olmadığını kaydetti.