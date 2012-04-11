Daum: Kadın olmak isterdim

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Türkiye'yi terk eden ve şu anda Belçika'nın Club Brugge takımıyla şampiyonluk yarışı veren Cristoph Daum, Playboy dergisine çok özel açıklamalarda bulundu

Daum, yaşadığı kokain skandalı nedeniyle Alman milli takımını çalıştırma şansının elinden alınmasına çok üzüldüğünü belirtti

Gelecek yıl 60 yaşına girecek olan Alman teknik adam, “hala hedeflerim var. Otto Rehhagel 73 yaşında saha kenarında görevine devam ediyor. Elbette bunu başarmak kolay değil ancak uyanık kalıp vizyonunuzu geniş tuttuğunuz sürece bu mümkün olabilir” diye konuştu.

Yaşadığı kokain skandalı nedeniyle Alman milli takımını çalıştırma şansının elinden alınmasına çok üzüldüğünü belirten Daum, “ çok acı verici bir dönemdi. Sonrasında değiştim, kendime özen gösterip sigarayı dahi bıraktım” ifadelerini kullandı.

Bir kalp cerrahı, Afganistan’da bir asker yâda bir kadınla 24 saat için yer değiştirebileceğini söyleyen Daum, “evet kadın olmayı isterdim. 24 saat için karşı cinsin hissettiklerini daha iyi anlamak adına bu çok önemli bir fırsat olabilir” dedi. Daum, kadın olması halinde bıyıklarını asla feda etmeyeceğini vurgulayarak, “Onlar benim için bir sembol ve yaşadığım sürece de böyle olacak” diye konuştu.