Daum: İstek ve sabır gerekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, yarınki rakipleri Twente'nin genç ve koşan bir takım olduğunu belirterek, 'Hedefimiz galip gelmek. Yarın çok büyük bir istek olması lazım, ama sabır da gerekiyor' dedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Twente ile yapacakları maçı kazanarak, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.



Daum, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Twente'nin geçen yıllarda çok iyi neticeler elde ettiğini belirterek, 'Rakibimiz iyi bir takım. Genç futbolcular yetiştiren ve yurt dışına satan bir kulüp. Güçlü bir rakip' dedi.



Kuralar çekildikten sonra Twente'nin birkaç maçını izlettirdiklerini anlatan Alman teknik adam, 'Twente, genç yeteneklerle tecrübeli futbolcuları iyi kaynaştırmış. Oynadıkları sistem 4-3-3, zaman zaman 4-5-1 oynayabiliyorlar. Ancak sonuçta esnek bir sistem. Zaman zaman 4-5 kişiyle hücuma gidiyorlar, zaman zaman da tüm takım defansa geliyorlar. Bizim hedefimiz baskı yapmak, maçı Twente'nin kalesi önünde oynamak. Ancak kontratak yememek için dikkatli olmalıyız. Gruplara katıldıktan sonra daha ileri gidip, Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Zor bir grup olacak. Onun için iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hedefimiz galip gelmek. Yarın çok büyük bir istek olması lazım, ama sabır da gerekiyor' dedi.



'İlk hedefimiz gruptan çıkmak'



Daum, bir gazetecinin, '(Başarılı olmak istiyoruz) diyorsunuz. Başarı kriteriniz çeyrek final mi, şampiyonluk mu' şeklindeki sorusu üzerine, 'Başarılı olmak benim için önümüzdeki maçı kazanmak demektir. Twente maçını kazanmak istiyoruz. Ondan sonrasını görürüz' dedi.



'Kupayı kazanırız' demek için çok erken olduğunu kaydeden Alman çalıştırıcı, 'Hiçbir zaman büyük konuşmak istemiyorum, ama az da konuşmak istemiyorum. İlk hedefimiz grupları geçmek' dedi.



Carlos'un durmu belli değil



Daum, Avrupa Ligi'nde yenilikler olduğunu, maçların 6 hakemle oynanacağını belirterek, 'Gruplardan sonra net bir şekilde yeni sistemin bize ne getireceğini göreceğiz. Umarım hakemler daha net bir şekilde karar verirler' dedi.



Alman teknik adam, Önder ve Deniz'in yarınki maçta oynayamayacağını, Roberto Carlos'un durumunun ise büyük soru işareti olduğunu ifade ederek, 'Roberto Carlos'u sakatlığı olduğu için Bursa'da devrede değiştirdik. Dün de sadece koşu idmanı yaptı. Bugün ve yarın durumuna bakacağız' diye konuştu.



Lugano: İlk maç çok önemli



Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Lugano, Avrupa Ligi'nde ilk maçlarına çıkacaklarını belirterek, 'Belki de yarın Avrupa'da şampiyonluk için uzun bir yolda ilk adımımız olacak. O yüzden yarınki maç çok önemli. Bütün oyuncular bu bilinçle sahaya çıkacak' dedi.



Uruguaylı futbolcu, bir soru üzerine, 3 yıl beraber oynadıkları Edu ile aralarında iyi bir uyum olduğunu belirterek, ' Bu sene savunmadaki oyuncular biraz değişiyor. Bilica ile biz iki haftadır sahada beraberiz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağına inanıyorum' diye konuştu.