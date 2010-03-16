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Spor

Daum ip üstünde!

Fenerbahçe Yönetimi, Gaziantep ve Galatasaray maçlarını son şans olarak belirledi. Bu iki sınavdan çıkacak sonucun Alman hocanın da geleceğini netleştireceği öğrenildi.

16 Mart 2010 02:00

T24 - Fenerbahçe Yönetimi, Gaziantep ve Galatasaray maçlarını son şans olarak belirledi. Bu iki sınavdan çıkacak sonucun Alman hocanın da geleceğini netleştireceği öğrenildi.


Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ciddi darbeler almaya devam ederken, yönetim üst üste oynayacakları iki maçın sonucuna göre tavır belirleyecek. Gaziantepspor ve Galatasaray maçlarının kazanılması halinde tekrar iddialı duruma gelineceğinin hesaplarını yapan yönetim, bu 15 günlük sürede Teknik Direktör Christoph Daum ve oyunculara tam destek verecek.

Ligde zirveden hızla uzaklaşan, Sportif Direktör Aykut Kocaman ile de uyum yakalayamayan Daum’un yeni bir çıkışa geçmesini bekleyen sarı-lacivertli yönetimin, Alman hocaya son bir şans tanıdığı öğrenildi.


Alex umudu

İki haftada alınacak altı puanın tüm sorunların üstünü kapatacağına inanan ve takımı yeniden ayağa kaldıracağını planlayan yönetimin, üç yıllık sözleşmesi bulunan Teknik Direktör Daum hakkında sezon sonunda alacağı radikal kararın netleşmesi için de Gaziantepspor ve Galatasaray sınavlarını beklediği bildirildi.

Galatasaray’a karşı bu sezon alınabilecek ikinci bir galibiyetin hem camiaya moral, hem de lig yarışında avantaj sağlayacağını düşünen Fenerbahçe Yönetimi, Alex’in takıma dönüşü, seyirci desteği ve biraz da şansın yardımı ile takımın dirileceğini tahmin ediyor.


Durum raporu

Kulüp binasında dün akşam toplanan Fenerbahçe Yönetimi, ligde ve kupada kalan maçlarda nasıl bir politika izleyeceğini belirleyip, Sportif Direktör Aykut Kocaman’dan da takım hakkında durum değerlendirmesi aldı.


Carlos: Benim taraftarımdı

Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı eski oyuncusu Roberto Carlos, Christoph Daum’un, teknik direktörlükten öte kendisinin bir dostu olduğunu söyledi.

Carlos, Alman spor dergisi Kicker’de yayınlanan röportajında, “Fenerbahçe’de Christoph Daum ile antrenmanlara katıldınız, nasıldı?” şekliklindeki soruya, “Güzeldi. Daum, teknik direktörden öte benim taraftarımdı. Teknik direktör oyuncu ilişkisinden daha fazla dostluğumuz vardı. Bir kez benimle buluşması için kardeşini antrenmana getirdi. O da ağlayarak, Christoph’un benim antrenörlüğümü yaptığı için gururlu olduğunu söyledi” dedi.

Brezilya Milli Takımı’nda yeniden oynamak istediğini ifade eden Carlos, “Dunga (Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü) orta saha oyuncularını sol bek olarak oynattı. Lobi faaliyetleri ile bir yere gelmek istemiyorum. Ancak sorunlar olursa görev almaya hazırım” ifadelerini kullandı.



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