Daum ile ayrılık yok

T24 - Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yaparak, teknik direktör Christoph Daum ile yolları ayırmak gibi bir planlarının olmadığını bildirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan, ''Fenerbahçe'nin Daum ile yollarını ayırmaya hazırlandığı ve bu çerçevede de Lucescu ile ilk temasın sağlandığı'' şeklindeki iddiaya yanıt verilerek, ''Söz konusu haber baştan aşağıya uydurma ve yalandır. Kulübümüzün teknik direktörümüz Daum ile yollarını ayırmak gibi bir planı olmadığı gibi başka bir hoca arayışı ya da Lucescu veya bir başka teknik direktör ile bu konuda herhangi bir şekilde temasa geçmesi de mümkün değildir'' denildi.

