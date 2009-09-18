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Spor

Daum: Hayal kırıklığına uğradık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, Twente'nin galibiyetiyle sonuçlanan maç sonrası açıklama yaptı.

18 Eylül 2009 03:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, Twente'nin galibiyetiyle sonuçlanan maç sonrası açıklama yaptı.

"Hayal kırıklığına uğradık. Aslında iyi girdik maça. İyi de pres yaptık. Pozisyon da yakaladık ama girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Aslında rakibe fazla pozisyon vermedik. 3 pozisyon verdik 2'si gol oldu. Bu da rakibin şansı. Bu şansı bizim de yakalamamız gerekiyor."

Talihsizlik oldu

Oyunun kendi istediği gibi gittiğinin altını çizen Daum, "Aslında tam istediğimiz gibi gitti maç. İyi defans yapan takıma karşı oynadık. Daha fazla mücadele etmemiz gerekiyordu. Ettik de. Mükkemmel bir golle öne geçtik. Tabi Gökhan'ın sakatlık sebebiyle sahadan ayrıldığı anda gol geldi. Gol gelince de Twente oyuna döndü. Bizim tarafmızdan talihsizlik oldu. Bu yenilgi bizi daha güçlü yapacak. Belki Gökhan'ın sakatlık anı maçın kader anı oldu. Orada daha fazla mücadele etmemiz gerekiyordu ama biz bundan daha iyiyiz." dedi.

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