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Spor

Daum: Fenerbahçe'den kopmak zorunda kaldım

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Ümit Özat'ın yönetim tarafından istenmediğini söyledi.

17 Temmuz 2010 03:00

T24 - Fenerbahçe'de kaçan şampiyonluğun ardından görevine son verilen Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Almanya'daki kampını izleyen gazetcilere yaptığı açıklamalarda takımdan kopmak zorunda kaldığını, transferler konusunda yönetimin kendisine yardımcı olmadığını söyledi. Semih'le bir sorunu olmadığını ancak Semih'in Güiza kadar iyi bir futbolcu olmadığını belirten Daum, Ümit Özat'ın yönetim tarafından istenmediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, başarılı olmasına rağmen takımdan kopmak zorunda kaldığını söyledi.

Daum, sarı-lacivertli takımının kampını izleyen Türk gazetecilerle Köln'de biraraya geldi. Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü belirten Daum, yönetimin transfer konusunda kendisine yardımcı olmadığını belirterek, devre arasında yapılması gereken transferler konsunda rapor verdiğini, ancak bunun yerine getirilmediğini söyledi.


'Semih ile herhangi bir sorunum yok'


Semih ile herhangi bir sorununun bulunmadığını da ifade eden Daum, Semih'in Güiza kadar iyi bir futbolcu olmadığını ve zamanında kendisiyle de görüştüğünü belirtti.

Semih'in ''Daum kalırsa ben takımdan ayrılırım" şeklindeki sözü için de Alman teknik adam, "Kendi bileceği şey. Aykut Kocaman ile kadroya girer, kendisini de gösterir. Önemli olan Fenerbahçe'dir" dedi. Brezilyalı futbolcular arasında birliğin olmadığını ileri süren Daum, Ümit Özat'ın yönetim tarafından istenmediğini de iddia etti. Daum, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde turu geçebileceğine inandığını da ifade etti.


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