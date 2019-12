Daum: Fenerbahçe uyuyan bir devdi, uyandırdık!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, bu sezon sarı-lacivertli ekibe gelişinde, uyuyan dev adama benzer bir ortam gördüğünü belirterek, "Biz sadece onu, bu güçlü kişiyi, bu güçlü kulübü uyandırmak istedik. Hep birlikte bu yeni Fenerbahçe moralini yarattık" dedi.



FB TV'de yayınlanan "Daum ile Teknik Analiz" programında, Fatih Demirkol'un sorularını yanıtlayan Alman çalıştırıcı, Fenerbahçe'de sadece başarıyı hedeflemediklerini, aynı zamanda sempatik bir ortam da yaratmak istediklerini ifade etti.



"Herkese ulaşmak isteyen bir kulübüz" diyen Daum, "Geldiğimde sanki öyle bir ortam gördüm. Sanki böyle uyuyan bir dev adam gibi, uyuyan bir kişi gibi... Sadece biz onu, bu güçlü kişiyi, bu güçlü kulübü uyandırmak istedik. Hep birlikte bu yeni Fenerbahçe moralini yarattık. Bu modelimiz, çok güçlü bir şey" diye konuştu.



Sezonun başlamasından bu yana, takımının olağanüstü işler yaptığını söyleyen Daum, 71 antrenman ve 15 maç yaptıklarını hatırlattı.



Takımla, taktik ve motivasyonla ilgili 20'den fazla toplantı yaptığını anlatan Alman teknik adam, "Son 32 günde toplam 10 maç oynadık. 8'ini kazandık, 2 maçta beraberlik aldık. Takımı gerçekten tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu sürede sadece 5 gün izin vardı. Diğer günlerde gerçekten iyi bir şekilde çalıştılar" diye konuştu.



Taktik ve sistem anlamında sahada ne görmek istediğine ilişkin bir soru üzerine Christoph Daum, esnek bir oyun sisteminden yana olduğunu, genel sistemlerinin, 4-2-3-1 olduğunu belirtti.



Her zaman atak yapan bir takım olmak istediklerini dile getiren Daum, taktiksel anlayışıyla ilgili de şunları kaydetti:



"Her zaman maçın kontrolü bizde olsun istiyoruz. Bu, çok enerji harcayan bir olay ve konsantre gerektiriyor. Bizim oyun sistemimiz esnek olmalı. Genel sistemimiz 4-2-3-1 ama bir forvetten bir anda 3-4-5 forvet yapmak istiyoruz. Esnek olmak için antrenmanlarda değişik sistemleri çalıştırıyoruz. Zaman zaman 4-4-2, zaman zaman 4-1-3-2 çalışıyoruz.



Sadece fizik anlamda güçlü futbolcu istemiyoruz, aynı zamanda bir sistemden diğer bir sisteme geçebilecek oyuncu istiyoruz. Acele aksiyonda hızlılık da önemli. Bunu söylerken sadece koşuyla ilgili çabukluğu kastetmiyorum. Daha çok beyinde olan çabukluktan bahsetmek istiyorum.



Pozisyonu ve maçı okuyabilmek... Bu, benim için çok önemli. Benim sadece bunu futbolcuya söylemem yeterli değil. Futbolcuda da aynı istek olmalı. Oyuncunun içten istemesi lazım. Pozisyonu 10 kişi hazırlıyor, 11. bitiriyor. Ya golü atıyor ya da topu kazanıyor. Futbolcularımız istekli, çok iyi çalışıyorlar."



Manisaspor maçında kırmızı kart gören Emre'ye ilişkin de Daum, "Emre gibi futbolcuları, her zaman rakipleri provoke ediyor. Bunu Emre ile konuşmak gerekiyor. Emre'ye destek vereceğiz ve umarım ileride bir daha böyle bir şey yaşamayız" dedi.



Daum, bu sezon Fenerbahçe ile ilk ve en önemli hedeflerinin, Türkiye'de şampiyonluk olduğunu belirterek, "İkinci hedef de Avrupa'da gidebildiğimiz kadar gitmek. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belirlendi. İyi bir grup ama bu grubu geçmemiz lazım. En önemlisi, Turkcell Süper Ligi'nde şampiyonluk" diye konuştu.



Fenerbahçe kadrosuna bu sezon katılan futbolcuların performanslarının, kendisini mutlu ettiğini dile getiren Daum, Cristian ve Dos Santos'un başlangıçlarını "olağanüstü" olarak niteledi.



Fenerbahçe taraftarına da övgüde bulunan Daum, Manisaspor maçında, 94. dakikada galibiyeti getiren golün sahibinin, taraftar olduğunu söyledi.



Maçlarda sahaya çıkacak ilk 11'i belirlerken zorlandığını ifade eden Alman çalıştırıcı, teknik adamlar için en zor şeyin, bir futbolcuya kadroda yer almadığını söylemek olduğunu kaydetti.



Daum, sezon başından bu yana, futbolcuların sıkça yaşadığı kas sakatlanmalarının nedeni üzerine birçok araştırma yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu, beni de memnun etmiyor. Yaptığımız idmanların seviyesi bayağı yüksekti. Biz de nedenlerini araştırıyoruz. Kan testleri yaptırdık, acaba beslenmede bir sorun var mı diye düşündük. Her futbolcu yeterince su alıyor mu, onu da araştırdık. Enfeksiyon olup olmadığını da araştırdık. Diş konusunda da çok hassas olmalıyız. Dişte ve diş etinde olan iltihap, kasa da yansıyabilir. Sanırım bu konu, ileride daha da netleşecek."



Christoph Daum, maçları analiz edecekleri, oğlu Marcell'in sorumlu olduğu bir sistem kurmak için çalışmaların sürdüğünü de ifade ederek, "En üst düzeyde maç analizleri yapacağız. Maç esnasında, hızlı bir şekilde analiz verme şansımız olacak. Devre arasında futbolcularıma gösterebileceğim görüntü olabilir. Yapmak istediğimiz transferlerde bize önemli bilgiler verebilir. Kurulduktan sonra tanıtacağız. Can Bartu Tesisleri'nde en modern şekilde çalışmak istiyoruz. Bazı konularda da yenilikler olacak" şeklinde konuştu.