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Spor

Daum: Fenerbahçe bir hataydı

Daum, "Geriye dönüp baktığımda Fenerbahçe'ye gitmemin bir hata olduğunu görüyorum" itirafında bulundu

13 Eylül 2014 15:41

Alman teknik direktör Christoph Daum, 2009'da Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesinin büyük hata olduğunu söyledi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, 2009 yılında Köln'ü bırakıp, Fenerbahçe'nin başına geçmesini "hata" olarak değerlendirdi.

Express gazetesine konuşan Daum, "Geriye dönüp baktığımda Fenerbahçe'ye gitmemin bir hata olduğunu görüyorum" itirafında bulundu.

 

Para için gitmedim

 

Fenerbahçe'ye daha fazla para kazanmak için gitmediğini ileri süren Daum,"Köln'deyken de Bundesliga'nın en çok kazanan isimlerindendim. Orada yönetimle fikir ayrılığına düşünce İstanbul'dan gelen teklifi bir gecede kabul ettim" diye konuştu. 

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