Daum' dan Uğur'a sert çıkış

Devre arasında takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Uğur'a Daum kendini toparla yoksa 18'e bile giremezsin diye gözdağı verdi.



Devre arasında takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Uğur ile görüşen Alman hoca, “Toparlanırsan sana şans veririm. Aksi takdirde 18 kişilik kadroya bile giremezsin“ diyerek sert bir mesaj yolladı



F.Bahçe'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda kadro derinliğinin ilk kurbanı Uğur Boral oluyor. Orta sahanın soluna Andre Santos’un gelmesiyle iyice gözden düşen Uğur’a Daum’dan gözdağı geldi.. Geride kalan 5 haftada 1 dakika bile şans bulamayan Uğur Boral ile bir görüşme yapan Alman hoca bu oyuncuyu sert şekilde uyardı.



Zico döneminde özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki Sevilla maçlarında yıldızlaşan, ayrıca şu an Barcelona’da oynayan dünyanın en iyi sağbeklerinden D.Alves’i perişan eden Uğur’a Daum şu mesajı verdi: “Toparlanırsan şans bulursun. Yok olmazsa 18’e bile giremezsin.”



Bilindiği gibi geçen hafta içinde F.Bahçe’den devre arasında ayrılmak istediğini açıklayan Uğur, Alman çalıştırıcı için “Ne yapsam beni kadroya almıyor” eleştirisinde bulunmuştu.



Dede çok seviyordu



Hazırlık maçlarında sürekli şans verdiği Uğur’un çok pas hatası yapmasından sonra o bölgeye Andre Santos’u monte eden Daum, performansında hiç ilerlemeye olmayan Uğur Boral’ı böylece tamamen sildi. Yeterli bulmadığı oyuncusu ile bir görüşme yapan Alman teknik adam, ocak ayındaki transfer döneminde Uğur’u gönderebileceğini bile ima etti.



Son Bursa maçında 18’e bile alınmayan yıldız oyuncu Süper Lig’deki ilk 5 maçta hiç forma giymedi. Ligde oynanan Denizlispor ve Diyarbakırspor maçlarında yedek oturan Uğur Boral, şu ana dek 2 Avrupa maçında şans buldu. Başarılı sol açık oyuncusu Honved karşılaşmalarında oynarken, Luis Aragones’in ise gözdesiydi.



100. yılda vardı



Geçen sezon tam 46 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren Uğur, 5 golle sezonu tamamladı. Sarı-lacivertli takımda en çok şans bulan isimlerden birisi olan Uğur, Daum’un gelmesiyle ise tamamen gözden düştü. 2006 yazında F.Bahçe’ye transfer olan Uğur Boral, 100. yılda kazanılan şampiyonlukta da yer almayı başarmıştı.