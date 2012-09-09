Daum: Aykut hoca Alex'le adam gibi geçinsin

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın Brezilyalı kaptan Alex'i UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Spartak Moskova maç kadrosuna almayarak spekülasyonlara yol açmıştı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Daum bu konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Alman teknik adam, "Alex hiçbir dönemde problem olmamıştır. Aykut hoca onunla adam gibi geçinsin." dedi

İşte Daum'un çarpıcı açıklamaları;



Alex hiç problem olmadı



Konuya Fenerbahçe ile başlayan Alman hoca tartışmaların odak noktası olan Alex'e sahip çıkarak, "Onu Fenerbahçe'ye ben getirdim. Hiçbir zaman hızlı ve süratli bir futbolcu olmadı. Bu onun fiziksel özelliklerinden kaynaklanan bir durum. Ancak maç içinde bir ortayla oyunun kaderini değiştirir. Yani bir pasla maçı alır. Alex'in nasıl bir futbolcu olduğunu anlamak için istatistiklere bakmak gerekir. Aykut'un Alex'i silmesini ve gözden çıkarmasını anlayabilmiş değilim. Bu kadar değerli ve özellikli bir oyuncuya bu yapılmamalıydı. Alex hiçbir dönemde problem bir oyuncu olmadı. Aykut hoca Alex'le adam gibi geçinmelidir. Onu küstürmemek gerekir" ifadesini kullandı.



Hamit ofansif olarak iyiydi



Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Daum, "Türkiye 45 dakikada 3 pozisyon buldu sıfır gol, Hollanda yarım pozisyon buldu bir gol. Oysa Türkiye için bu maç bir şanstı. Çünkü hiçbir zaman Hollanda'yı bir daha böyle yakalayamazsınız" dedi. Hamit Altıntop'un ofansif anlamda iyi oynadığını vurgulayan Daum, "Ama karşısında Robben gibi bir oyuncunun olması onun şanssızlığıydı. Her 2 gol de Hamit'in kanadından geldi. Gökhan Gönül geride, Hamit onun önünde oynamalıydı. Abdullah Avcı nedense bunu göremedi. Emre-Nuri değişikliği de gereksizdi. Selçuk konusunda ise bir şey diyemem. Bir yenilgiyle umutlar hiçbir zaman bitmez. Ama bu mağlubiyetlerden ders almamak umutları bitirir" diye konuştu.



Selçuk kararı eleştirilmesin



Alman teknik adam Daum Abdullah Avcı'nın Selçuk'u Hollanda maçında kulübede oturtmasının onun tercihi olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Bu karar için Abdullah Avcı'nın eleştirilmesini doğru bulmuyorum" dedi.



Gökhan Gönül oynamalıydı



Daum Türk Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada Gökhan Gönül'ün oynatılmamasının yanlış bir karar olduğunu ifade etti. Alman hoca, "Gökhan gibi bir oyuncunun yedek kulübesinde oturmasını hayretle karşıladım. Bu maçta Gökhan oynamalı önünde de Hamit olmalıydı" dedi.



İstatistiklere bakın



Bir dönem Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşayan Daum, Alex için istatistiklere bakmanın yeterli olacağını söyledi. Alman hoca, "İstatistikler hiçbir zaman yalan söylemez" dedi.



Eğer Alex olsaydı



Daum, Fenerbahçe'nin şampiyonlar ligi play-off'undan elenmesinde en büyük nedeni Kocaman'ın Alex'i Spartak Moskova ile oynanan ilk maçta oynatmamasına bağladı. Alman hoca, "Eğer o maçta Alex forma giyseydi Fenerbahçe şampiyonlar ligi'nden elenmezdi. Ona böylesine bir maçta forma vermemek hataydı" diye konuştu.