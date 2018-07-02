DAÜ 8'inci Osman Maraşlı Anı Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

LEFKOŞA, (DHA)- DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) tek üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan \"Osman Maraşlı Anı Turnuvası\"nın 8\'incisi, 30 Haziran - 1 Temmuz arasında gerçekleşti.

DAÜ Deniz Tesisleri\'nde gerçekleşen etkinliğe, üniversitenin Öğrenci İşleri Eşgüdüm Görevlisi Doç. Dr. Derviş Subaşı, Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ve KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya\'nın yanı sıra, çok sayıda izleyici katıldı.

TOPLAM 54 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Turnuvada üçlü erkeklerde 12, karışık çiftlerde ise 9 takım olmak üzere toplamda 21 takımdan 54 sporcu mücadele etti. Üçlü erkeklerde Talat-Osman-Umut şampiyonluğa ulaşırken, karışık çiftlerde Cemal-Beste ikilisi şampiyon oldu. Turnuvada en genç oyuncu 2006 doğumlu Fatma Kesken, en güçlü erkek Osman Çetintaş, en güçlü kadın Beste Güven, en iyi amatör ise Cemal Konnolu seçildi. Final maçları sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve para ödülü verildi. Ödüller DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu, KKTC Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Sedat Kılıç ve DAÜ Spor İşleri Personeli tarafından takdim edildi.

Turnuvada dereceye giren takımlar şöyle sıralandı:

ÜÇLÜ ERKEKLER;

Talat-Osman-Umut

Osman-Kemal-Burak

İsmail-Münür-Kemal

Cemal-Ecevit-Douglas

Ertan-Umut-Ahmet

Ali-Maxim-Ahmet

KARIŞIK ÇİFTLER;

Cemal-Beste

Ertan-Fatma

Talat-Zalihe

Kemal-Doğa

ÖZEL ÖDÜLLER;

En Güçlü Erkek: Osman Çetintaş

En Güçlü Kadın: Beste Güven

En Genç Sporcu: Fatma Kesken (2006 doğumlu)

En İyi Seyirci: Haset Tanol

En İyi Amatör: Cemal Konnolu

(FOTOĞRAF)