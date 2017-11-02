Datça'daki orman yangında kundaklama şüphesi (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla\'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda dün saat 16.25 sıralarında başlayan yangın, ekiplerin aralıksız çalışmasıyla bugün saat 12.00 sıralarında söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldığı belirtildi. Orman yangınıyla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin 28 yaşındaki A.S. olduğu öğrenildi. Geçici orman işçisi olduğu belirtilen A.S.\'nin ifadesinde, yangının çıkış nedeniyle ilgili herhangi bir ilgisinin bulunmadığını söylediği belirtildi. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.



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