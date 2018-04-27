T24 LogoT24 Logo
Gündem

Datça'daki kaçak inşaatın yıkımı mahkemece iptal edildi

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, birinci derece doğal ve üçüncü derece arkeolojik SİT alanı içerisinde, ruhsatsız olarak yapıldığı gerekçesiyle, Datça Belediyesi tarafından, yarın uygulanmasına karar verilen yıkım işlemi, Muğla

27 Nisan 2018 01:42

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, birinci derece doğal ve üçüncü derece arkeolojik SİT alanı içerisinde, ruhsatsız olarak yapıldığı gerekçesiyle, Datça Belediyesi tarafından, yarın uygulanmasına karar verilen yıkım işlemi, Muğla 1\'inci İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.
Datça Belediyesince verilen kararlarla iki kez mühürlenip 62 bin TL para cezası kesilmesine karşın yapımına devam edildiği için kamuoyunda, \'Devlete kafa tutan inşaat\' olarak nitelendirilen inşaatın, Datça Belediye Meclisi\'nin kararı ile yarın yıkılmasına ve yıkım masraflarının inşaat sahiplerinden tahsil edilmesine karar verilmişti. Muğla 1\'inci İdare Mahkemesi, Datça İlçe Merkezi\'ne 15 kilometre mesafedeki birinci derece doğal ve üçüncü derece arkeolojik SİT alanı içerisinde kalan ve birinci ve ikinci katları tamamlanma aşamasına gelen inşaat hakkında verilen yıkım kararını durdurdu. Bu karar üzerine, Datça Belediyesi, yıkım işlemini iptal etti.
Mahkeme, ileride telafisi güç ve imkansız zararları önlemek amacıyla, yürütmenin durdurulmasına ve yapılan işlemlerin, belge ve fotoğrafların bir ay içerisinde kendilerine gönderilmesine karar verdi. Datça Belediyesi\'nin, talep edilen belgeleri bir aylık sürenin dolması beklenmeden ilgili mahkemeye gönderileceği bildirildi.
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, alınan kararı saygıyla karşıladıklarını söyledi. İstenilen belgelerin, bir aylık süre beklenmeden en kısa sürede mahkemeye ulaştırılacağını belirten Uçar, \"Birinci derece doğal ve üçüncü derece arkeolojik SİT alanı içerisinde yapımı asla mümkün olmayan bir inşaatın, ileride telafisi güç zararlara yol açabileceği düşüncesiyle durdurulması, ileride yıkımın olmayacağı ve ruhsatlandırılacağı anlamına gelmez. Böyle yerlere ruhsat verilmesi mümkün değil, olasılığı da yoktur\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetMuğla DHA MUĞLA DatçaSİTDatça BelediyesiMuğlaMahkemesiDatça BelediyesinceTLDatça Belediye MeclisiMahkemesi DatçaMerkeziBuMahkemeDatça Belediye Başkanı Gürsel UçarUçarBöyleFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24