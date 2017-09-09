Datça'da sürat teknesi ile göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'nden yasadışı yollardan yurt dışına göçmen kaçırmaya hazırlanan 2\'si Suriyeli, 1\'i Ukraynalı, diğeri Türk vatandaşı 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Yunanistan\'ın Kos Adası\'na göçmen kaçakçılığı yapılacağına yönelik bir ihbarı değerlendiren jandarma, şüphelileri fiziki takibe aldı. Akdeniz ile Ege\'nin buluştuğu tarihi antik kent Knidos\'un bir koyunda hazırlık içinde oldukları tespit edilen şüpheliler, Datça Yarımadası\'nın kuzeyinde Gökova Körfezi Murdala kıyılarına tekne ile geldikleri bir sırada, jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Ukraynalı S.R. (36), Suriyeli A.N.(30) ve F.N. (38) ile Türk vatandaşı M.K. (67) gözaltına alındı. 190 bin TL değerinde 10 kişilik çift motorlu polyester sürat teknesi ve 110 bin TL değerinde 6 kişilik sürat botu, 14 can yeleği, 30 litre benzin, çok sayıda şişme can simidi ve gıda maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki Suriyeli şüphelinin, dikkat çekmemek için önceden Datça\'ya gelerek keşif yaptıkları, İzmir ve Bursa illerinde temasa geçtikleri varlıklı göçmenleri Yunanistan\'ın Kos adasına kaçak yollardan götürme hazırlığında oldukları öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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